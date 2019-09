Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) jõudis parlamendierakondade kampaaniakulutusi uurides järeldusele, et teistest märksa soodsamat reklaamipinda said riigikogu valimiste eel Isamaa ja EKRE.

ERJK võttis neljapäeval kokku juba läbi suve väldanud analüüsi, mis puudutas küsimust, kas mõned erakonnad said kevadiste riigikogu valimiste ajal teistest oluliselt soodsamalt tele- ja trükireklaami või mitte, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me kahjuks ei saanud teha seda, mis me soovisime - ütelda, et mitte mingisuguseid ebakõlasid ei ole. Kahe erakonna puhul on reklaami saadud oluliselt odavamalt kui teised kolm parlamendierakonda," selgitas ERJK esimees Liisa Oviir.

Need kaks erakonda on Isamaa ja EKRE. Esimene on suuremaid soodustusi saanud teles, teine trükimeedias. Vahed teistega on mitmekordsed. Oviiri sõnul ei saa siit järeldada, et tegemist võiks olla erakondadele tehtud keelatud annetustega. See tähendab, et ebakõla väljatoomisest enamat komisjon teha ei saa, küll aga nähakse probleemi.

"See süsteem ei ole läbipaistev praegu. See võimaldab jätta üles küsimusi, et mis on see põhjus, et üks või teine erakond saab võrreldes teistega palju soodsamat reklaami. Ma usun, et see ei ole erakondade mainele hea," sõnas Oviir.

Isamaa peasekretär Priit Sibul ütles, et nende hinnad ja allahindlusprotsendid olid laias laastus samad, mis 2015. aastal. Ta tõi positiivsena välja koostöö meediaagentuuriga Inspired.

"Allahindlused parteides olid erinevad ja Isamaa allahindlus oli suurem, aga nii nagu ma ütlen, meie meediaagentuur oli kõige suurem ja me olime temaga rahul ja see koostöö on ennast õigustanud," rääkis Sibul.

EKRE aseesimehest rahandusminister Martin Helme kiitis soodsama pinna saamisel erakonna kauplemisoskust.

"Mina ei ole võrrelnud meid teistega, aga ma isiklikult nägin kurja vaeva selle jaoks, et pressida välja väga häid leppeid ja tingimusi ja jätta kõrvale ebaefektiivseid kampaaniategevusi," rääkis Helme.

EKRE oli ka ainuke parlamendierakond, kes ei vastanud ERJK kampaaniakulude kohta esitatud lisaküsimustele, põhjendades seda sellega, et ERJK ületab lisainfot küsides oma volitusi. ERJK mittevastamisele ei reageeri, kuivõrd analüüs valmis ka täiendava infota.

Küll aga kohtub ERJK esmaspäeval riigikogu põhiseaduskomisjoniga, et erakonnaseaduse kitsaskohti laiemalt arutada.