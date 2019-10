Pärnu linnavolinik jäi ringkonnakohtus altkäemaksuasjas süüdi

22. mail mõistis Pärnu maakohus Pärnu linnavolikogu liikme Ago Kalmeri altkäemaksu küsimise katses õigeks, leides, et tema süü pole tõendamist leidnud. Kalmerit, kes linnavolikogu liikmena on ametiisik, süüdistati talle kuuluvale osaühingule Parem Kallas altkäemaksu küsimise katses.

Aastaid vaidlesid linn ja Parem Kallas Rääma 19c kinnistu omandamishinna üle. Süüdistuse andmeil küsis Kalmer mullu jaanuaris linnapealt 72 000 eurot või linnale kuuluva kinnistu osa tasuta üleandmist OÜ-le Parem Kallas, lubades vastutasuks volikogus koalitsiooni toetada. Kuritegu jäi lõpule viimata, sest linnapea ei nõustunud ettepanekuga.



"Võib öelda, et see otsus on omamoodi märgilise tähendusega selles mõttes, et aitab tõmmata piiri niinimetatud lobitöö ja korruptsiooni vahele. Ja kohus on leidnud, analüüsides neid tõendeid ja väga pikalt ja põhjalikult selles otsuses kirjutanud, et Ago Kalmer selline käitumine, ehk siis oma avalikku positsiooni, volikogu liikme positsiooni ärakasutamine oma isiklikes huvides, et see ei ole aktsepteeritav käitumine," ütles Lääne ringkonnaprokurör Küllike Kask.

Kohus karistas Kalmerit kahe aasta pikkuse tingimusliku vangistusega, katseaeg on kaks ja pool aastat. Aga asi jõuab kindlasti ka riigikohtusse. "Kuna tegemist on võib-olla sellise väga erakordse kaasusega, siis olen enam kui kindel, et lõpliku sõna selles osas ütleb riigikohus," sõnas Kask.