"Tavaolukorras, kus ohtu ei ole, siis ma arvan, et see on täiesti rahuldav. Me harjutasime kogu kaitseväe formeerimispunktide ülespanekut. Ma olen rahul, kuid me oleme juba tuvastanud väga palju õppetunde, mille jaoks me tegelikult korraldamegi neid õppusi," ütles kaitseväe juhataja asetätija kindralmajor Indrek Sirel kolmapäeval ajakirjanikele.

Õppekogunemisele "Okas 2019" kutsusti esmalt üle 800 reservväelast 61. tagalapataljonis ja kolmapäeva hommikul lisandus veel 1400 reservväelast 23. jalaväepataljonist, kuid Sireli sõnul on kaitsevägi vajadusel valmis formeerima ka palju rohkem kui praegu õppekogunemiele kutsutud kaks pataljoni. Kui palju reservväelasi täpselt kohale tuli, avalikustab kaitsevägi siiski pärast õppust.

"Kaitsevägi on viimastel õppustel kasutanud mõistet, et viivitamatult ilmuda oma teenistuskohta - loomulikult andes alati võimaluse interpreteerida, mida see viivitamatult ja kohe tähendab. Tegelikult suurem mass saabus meil juba eile õhtul. Ja on ka ilmselt need reservväelased, kes lõpetasid oma tavategevused ja pöördusid armee teenistusse täna hommikul," rääkis Sirel.

Kindralmajori sõnul on seekordse õppuse eesmärk harjutada reservarmee valmidust vajaduse korral kiirelt formeerida reservüksused. "Üks oluline osa sellest õppusest on ka see, kuidas toimub kogu käsuahel alates Vabariigi Valitsusest kuni kaitseväe territooriumil töötava laoni," selgitas kaitseväe juhataja asetäitja. "Tekitamegi olukorra, kus alates jaoülemast, rühmaülemast, kompaniiülemast, pataljoniülemast, brigaadiülemani - kõigi struktuuriüksuste ülemad peavad lahendama erinevaid küsimusi. Tuletaksin meelde, et need ei ole ainult inimesed, kes on oma põhiametikohaga määratud 61. või 23 pataljoni koosseisu, vaid on ka niinimetatud ülekate ehk mobilisatsioonireserv, mis annab meile võimaluse või kindluse, et me igal juhul saavutame määratud lahinguvalmiduse taseme," selgitas kaitseväe juhataja asetäitja.

Sireli sõnul on õppusesse kaasatud ka liitlased.

Õppuse alguses koguneb tagalapataljon Tapal, jalaväepataljon Tartus, kuid mõlemad üksused tegutsevad koos. Sireli sõnul tagab tagalapataljon, et kergjalaväepataljon oleks kiirelt valmis võitlema.

"Tagalapataljon hakkab valmistuma oma järgnevate ülesannete täitmiseks. Ja üks nendest ülesannetest on ümber paikneva, Tapale siirduva 23. pataljoni logistiline toetus. Ehk vedude korraldamine, vajadusel toidu viimine, vajadusel meditsiinilise toetuse andmine. Samaaegselt staabid planeerivad järgnevaid ülesandeid, samaaegselt me juhime ka mobilisatsiooni küsimusi," rääkis Sirel.

Kaitsevägi kutsub regulaarselt reservväelasi ka pika, 120-päevase, etteteatamisega suurematele ja väiksematele õppekogunemistele nagu Siil ja Kevadtorm.