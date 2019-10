Välkõppusel Okas harjutatakse esimest korda kahe pataljoni koostööd. Osalejate sõnul on see andnud hea ülevaate, milliste kitsaskohtade parandamisele on vaja selliste õppuste vahelisel ajal tähelepanu pöörata.

Üks parandamist vajav koht on see, et välkõppusele tulijad ei peaks kogunemiskohas oma varustust kaua ootama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nad tulid tõesti väga kiiresti välja, aga meie teatud aspektide tõttu pidid nad päris kaua ootama, millal nad said oma relva ja vormi kätte. See on see koht, kus me peame ennast paremaks tegema," selgitas 23. jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Mart Sirel.

Paremat lahendamist otsitakse välkõppusel toimuvale toitlustamisele, mis sel korral tugines kuivtoidupakkidele. Näiteks kui logistikaprobleemide tõttu pole priimuse süütamiseks piiritust, siis on keeruline sooja toitu teha.

"Söögiga oli alguses väikeseid probleeme, ei saadud piiritust kohale, aga lõpuks siiski tuli. Pakid olid alati olemas. Sõid kas või konservi külmalt või sõid kreekereid või midagi muud," rääkis reservväelane Tristan Krillo.

"Ma aimasin, et midagi erilist loota ei saa, et vana hea kuivtoidupakk. Mõtlesin, et võib-olla tuuakse sooja toitu vahepeal - mõnel õppusel on toodud - , aga seekord pole seda olnud," ütles reservväelane Karl-Martin Munski.

"See (katlas toidu tegemine - toim.) oli tänase väljaõppe teema, aga kindlasti me tulevikus tahame seda veel paremaks viia, et ka nelja-viie esimese päeva jooksul oleks valmidus (katlas sooja toitu - toim.) teha," ütles Sirel.

Õppuste käigus kerkis esile ka küsimus, kas mõni kuu tagasi reservi läinud ajateenijaid on mõtet välkkogunemisele kutsuda.

"Võiks valida need, kes pole just tulnud teenistusest. Võiks kutsuda neid, kel on pikem vahe sees, kes pole kaua aega käinud, neile on võib-olla midagi uut. Meile on kõik ju tuttav asi. Ma saan aru küll sellest, et võib-olla tahetakse näha kui kiiresti me suudame reageerida (kutsele - toim.)," arutles Krillo.

"Kiiresti uuesti kutsumine oli tegelikult päris hea, sest asjad pole veel meelest läinud ja saab kohe edasi minna sealt, kus pooleli jäi ja ei unune nii kiiresti ära. Minugi poolest võiks kutsuda tihedamini, hea meelega käin kohal," ütles Munski.

Plaanide kohaselt lõpevad välkõppusel Okas tegevused lahingväljadel pühapäeval lõuna paiku.