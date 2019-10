Valitsuserakondade poliitikud: pensionitõus jätkub lähiaastatel

Valitsuserakondade esindajad leidsid kolmapäeval Eesti Televisiooni saates "Esimene stuudio", et tagasihoidlik pensionitõus on siiski parem, kui mitte midagi. Opositsiooni esindajad olid umbusklikud.

Valitsusliitu kuuluva Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esindaja Anti Poolamets märkis, et Keskerakond lubas 100-eurose pensionitõusu ellu viia nelja aasta jooksul.

"Indekseerimisele suudeti lisada seitse eurot, see ka samm edasi. Majanduskasv on olnud tagasihoidlikum, kui oodatud. Selles eelarves on igaüks saanud midagi, kuiid mitte kõike," rääkis Poolamets.

Eestit võib võib tabada Poolametsa sõnul positiivseid üllatusi. "Välismaa aktsiaturgudelt saab raha tuua, näiteks Hiina riskiturgudelt. Nõukogude hoiukassades põlesid Eesti inimesed nulli. Pankadel on mugav tunda end privillgeerituna. Vajame riigiametnike koondamist, tegemist on üleraiskamisega," rääkis Poolamets.

Sven Sester Isamaast ütles: "Tulevikus tasub arvestada, et peaks ka seda 500 eurot hakkama indekseerima, mitte ainult pensionäridel, vaid ka kõigil teistel. Tihti tahetakse ühe aastaga kõike, aga mandaat valimistel antakse neljaks aastaks. Tuleb usaldada Eesti Panga ja rahandusministeeriumi eksperte. Anname inimesele vastu võtta vabatahtlikult otsuseid. Aja jooksul vähenevad ka eurotoetused."

Sotsiaalminister Tanel Kiik Keskerakonnast ütles, et koos indekseerimisega tõuseb pension 45 eurot võrra, mis on viimase 12 aasta jooksul suurim tõus.

"Eesmärk oli tõsta 100 eurot ja me liigume selles suunas. Pensionäre on meil 330 000, tulumaksu hakkab neist maksma 60 protsenti, kuid maksuosa väheneb," rääkis Kiik.

Ta väitis, et aastatel 2008-2016 ei tõstnud Reformierakonna valitsus pensione, kuigi indekseerimine toimus. Ta selgitas: "Usaldan Eesti Panka, teise ja kolmanda samba koostöös on võimalik usaldusväärne pensionisüsteem. Pensioniks kogutud raha on mõeldud homseks, mitte tänaseks päevaks. Eesti ametkond on professionaalne, lausvähendamisse tuleb ettevaatlikult mõleda, kuigi palju on dubleerimist."

Opositsioonis olev Reformierakonna liige Jürgen Ligi ütles, et eesseisev pensionitõus on võlts. "Valitsusel soovitati mitte mängida lolli. Kogu künism selles, et lõhutakse teist sammast. Loodi kolm sammast, et sellist lollitamist ei oleks. Esimesele sambale ei saa lisada adekvaatset süsteemi. Pensionisüsteemi alus on, et vanainimeste osakaal kasvab. Üksi elava pensionäri süsteemi seadsime sisse. Tõstsime ka kriisiajal pensione. Inimesed ei hinda oma eluiga ja vanadust õigesti, seda näitavad uuringud," rääkis Ligi.

Sotsiaaldemokraat Tanel Läänemets tõdes, et Eestis elab iga teine pensionär vaesuses. "Lapsed on sotsid suutnud vaesusest välja tuua, nüüd on pensionäride kord. Teise samba puhul on tore raha laiali jagada, kuid tulevikus tabab inimesi halb üllatus, seda raha ei peaks ära laristama. Teises sambas õigeid asju välja arvatud see, et inimesed saavad selle raha ära kulutada, aga pangad teavad, kuidas see raha inimestelt sisse kasseerida," rääkis Läänemets.