"Kutsesobivustestid toimuvad selle aasta novembris ja detsembris ning õppetööga tehakse algust järgmise aasta jaanuaris," ütles ettevõtte kommunikatsioonijuht Toomas Uibo. "Pärast 18-kuulise õppeprogrammi edukat läbimist garanteerib ettevõte töökoha Tallinna baasis."

Lennukooli esimene pakkumine on suunatud Eestis resideeruvatele inimestele, et luua siin uusi töökohti.

Uibo ütles, et piloodiamet garanteerib stabiilse töökoha terveks eluks, sest lendurite puudus on globlaalne probleem juba täna.

"Kui me vaatame maailma lennunduse tulevikuprognoose, siis on selge, et tegemist on hüppeliselt kasvava tööstusharuga, mis vajab pidevalt haritud spetsialistide järelkasvu. Järgneva paarikümne aasta jooksul lennumahud maailmas tõenäoliselt kahekordistuvad ja Eesti huvi peaks olema sellest kasvust osa saada, " lisas Uibo.

Regional Jet käitab täna 19 lennukit ja kasvatab järgmise aasta jooksul oma lennukipargi 30 masinale. Hetkel opereerib ettevõte CRJ-tüüpi reaktiivlennukitega, ATR-tüüpi turbopropellerlennumasinate ja 2020. aasta alguses alustab ka Embraer 195 reaktiivlennukitega.