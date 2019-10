Norra TV2-s avaldatud loos räägiti, kuidas Bodo vald otsustas 2017. aastal Nordlandshalleni jalgpalliväljaku kuus aastat vana kunstmuru välja vahetada. Vana muru sooviti utiliseerida ja selleks korraldatud vähemapakkumise võitis üks Norra juhtivaid kunstmuru tarnijaid ProTurf. Ettevõttele maksti kunstmuru eemaldamise ja uuega asendamise eest 4,9 miljonit Norra krooni ehk ligi 483 000 eurot.

Kuna ühe jalgpalliväljaku jagu kunstmuru sisaldab sama palju plasti kui 1,4 miljonit kilekotti, soovis vald, et vana kunstmuru viidaks sobivasse jäätmete vastuvõtukohta. ProTurf palkas üle 15 aasta Norras tegutsenud Eesti firma Advanced Sports Installations Europe, kes pidi aitama neil vanast murumatist vabaneda. Vald allkirjastas lepingu, kus oli kirjas, et muru utiliseeritakse Eestis.

ASIE on Eestis pälvinud mitmeid auhindu, näiteks 2017. aastal sai ta aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte tiitli, mullu vastutustundliku ettevõtluse hõbetaseme märgise, lisaks on firma Tehnopoli partner rohetehnoloogias.

Ehkki Bodo vald määratles vana kunstmuru jäätmetena, seisis ASIE poolt tollidokumentides, et nad transpordivad müüdavat kunstmuruväljakut ja kauba väärtuseks oli märgitud 24 000 Norra krooni. Norras kehtivad aga sellele, kui jäätmed millekski muuks ümber nimetada, väga ranged nõuded.

ASIE-l, mis on Norras mitu aastat kunstmuruväljakuid eemaldanud, pole telekanali andmetel olnud kunagi lube, mida on vaja, et kunstmuru prügina riigist välja viia.

Kuu aega hiljem avaldas üks ASIE töötaja LinkedInis foto kunstmururullidest. Postituses oli kirjas, et muru pärineb Norrast ja asub ettevõtte laos Zagrebis. Firma palus ostusoovi korral endaga ühendust võtta. TV2 andmetel sai üks ASIE-le vastanud soovija firma omanikult ja juhilt Raul Lättemäelt e-mailiga vastuse, kus ta ütles, et kunstmuru eemaldati hiljuti Nordlandshallenist Bodos. Väljaku ja paigalduse hinnaks nimetas ta 141 516 eurot.

2018. aasta sügisel ilmus LinkedInis ASIE-lt uus postitus fotodega väljakust, mis oli hiljuti Zagrebis klubi NK Devetka staadionile paigaldatud. Ettevõtte teatel pärines kunstmuru Oslo piirkonnast.

TV2 tegi kindlaks, et sel ajal ei vahetatud Oslo piirkonnas välja ühtegi seda liiki kunstmuruga siseväljakut, küll aga Nordlandshalleni väljaku muru. Tänavu augustis sõitis TV2 Horvaatiasse ja leidis LinkedInis toodud aadressilt väljaku, millest pool oli juba lagunema hakanud.

Bodo valla spordijuht Lars Bang nimetas kurvaks seda, et väljakut, mille peal on tervisele ohtlik mängida, kasutavad Zagrebi lapsed.

ProTurfi tegevjuht ja omanik Frans Goran Ronning, kes palkas ASIE alltöövõtjaks, ütles, et tal pole asjast ülevaadet, kuid tema teada on kunstmuru viidud Eestisse jäätmejaama.

Eesti ettevõte endal süüd ei näe

Advanced Sports Installations Europe'i omanik Raul Lättemägi ütles ERR-ile, et ei saa seda teemat sügavuti kommenteerida enne, kui omapoolse vastulausega tuleb välja nende Norra tellija Pro Turf.

"Kunstmuruväljakute taaskasutamine on ringmajanduse süsteemi esimene ja kõige efektiivsem/ressursitõhusam lahendus. Meie ja meie tellija endal mingit süüd selles protsessis ei näe," lausus ta.

Lättemäe sõnul on Norra TV2 materjalides küsitud arvamusi asjasse mittepuutuvatelt isikutelt, kellel ei saa olla adekvaatset infot hindade ega muude tingimuste osas.

"Samuti on arvamust avaldanud teised isikud, kes töötavad Horvaatias konkurentfirmades, see tähendab, neil ei ole ülevaadet ja fakte," sõnas ettevõtte omanik, kelle sõnul on tal kahju, et TV2 ei kontrolli oma allikate tausta.

Lättemägi sõnas, et Horvaatiasse paigaldatud kunstmuru kvaliteediga on kõik korras. Ta lisas, et Nordlandshalleni juhtkond jättis endale vanast murust umbes 550 ruutmeetrit, et see treengingväljakuks taaspaigaldada, ning see näitab, et muru oli kvaliteetne, mitte jääde.

"Samuti oli TV2-s eile uudis, et see kunstmuru teema on moonutatud ja kontekstist väljas," lausus ASIE omanik. "Me täname TV2 reklaami ja ringmajanduse teema propageerimise eest!"

Möödunud aastal jäi Advanced Sports Installations Europe ligi 2,3 miljoni euro suuruse käibe juures 150 000 euroga kahjumisse. Ettevõttel on üleval 28 520-eurone maksuvõlg ja kolm maksehäiret: Aurelius Inkasso ja Julianus Inkasso nõue jääb vahemikku 3200-12 800 eurot ja SIA Unicredit Leasing Eesti Filiaali nõue vahemikku 12 800-64 000 eurot.