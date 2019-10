Citybee kolis suvel linnatänavatel seisnud renditavad elektritõukerattad talveks kokku ja asendab need sõiduauto minutipõhise renditeenusega, kus kasutaja peab maksma vaid aja ja kasutatud kütuse eest. Tankimine jääb ettevõtte mureks, ka parkimise eest ei pea autosõitja ise maksma.

Citybee pressiesindaja Triin Adamson rääkis, et teenus toimib analoogselt tõukerattarendile, kus kasutaja peab omale alla laadima mobiilirakenduse ja tegema sinna konto. Sealt on näha Tallinna ja selle lähiümbruse kaart, kus teenus toimib, samuti vabad sõidukid.

Sõidukirendi puhul peab kasutaja laadima üles oma B-kategooria juhiloa, mis seejärel valideeritakse. Äpist saab valida lähima sõiduki, selle broneerida ja siis minna auto juurde - võtmed leiab auto seest.

Rendisõidukiga võib teoreetiliselt ära käia ka suvilas või Pärnus, kuid teenust saab äpist lõpetada üksnes Tallinnas ja selle lähiümbruses, kasvõi oma koduhoovis, juhul kui see lubatud areaali jääb. Lähiümbruse paikadest on hõlmatud näiteks Laagri, Viimsi, Tabasalu.

Adamsoni sõnul on eesmärk, et Citybee teenus oleks kasutajale soodsam kui näiteks Boltiga sõitmine. Nemad näevad ettevõtte potentsiaali just taksolaadse laenutusena - kui inimesel on kümme minutit järgmise koosolekuni linna teises otsas, võtaks ta takso asemel Citybee rendiauto.

Idee järgi ei pea ka parkimise eest kasutaja ise maksma, nii et ta võib rahus õhtusele teatrietendusele minnes sõiduki kasvõi Tallinna vanalinna jätta. Ainus tingimus on, et parkida ei tohi eraparklates - selle eest ettevõte ei tasu.

Adamsoni sõnul on läbirääkimised parkimise asjus Tallinna linnaga siiski veel käimas, seetõttu ei saa ka täpselt lubada, millal teenus käivitub. Eesmärk on jõuda selleni veel oktoobrikuus.

Ka teenuse hind ei ole veel paigas. Bensiinikuluks arvestatakse 15 senti kilomeetrilt, ent sellele lisanduv minutihind rendi eest pole veel teada.

Esialgu alustab Citybee renditeenust 135 sõidukiga, kuid kui teenus hästi vastu võetakse, on plaanis ka kasvada.

Ettevõte pakub Tallinnas juba ka analoogset minutipõhist kaubikurenti.