Sõiduautode minutipõhise rendiäri avanud Leedu ettevõte Citybee loodab panna tallinlased pikas plaanis isiklikest sõiduautodest loobuma. Et linnaõhku säästa, plaanib ettevõte tuua tulevikus tänavatele ka elektri- ja hübriidsõidukid.

Vaatamata sellele, et linnaga tasuta parkimises kokkuleppele ei jõutud, alustas Citybee reede lõunal sõiduautode minutipõhise rendihinna teenuse pakkumisega Tallinnas. Juba on esimesed kliendid ka teenuse järele proovinud.

Suvel elektrilisi tõukerattaid ja juba mõnda aega kaubikuid minuti- ja kilomeetrihinna alusel rentinud Citybee loodab saavutada sama, millest Boltki on unistanud: et tallinlased, kes vajavad autot eeskätt suvel maal käimiseks, loobuksid isiklikest sõidukitest ja teeksid nii lühikesed kui ka pikad otsad rendiautoga.

"Milleks pidada kaheksa kuud linnas autot selleks, et suve jooksul viis korda maale sõita?" küsibki Citybee Eesti juht Heigo Protten. "Inimesed võivad loobuda isikliest autodest, see on meie pikk eesmärk."

Erinevalt linnajuhtidest usub ta, et rendiautod aitavad kesklinnas autostumist hoopis vähendada: kui muidu sõidaks inimene äärelinnast oma autoga tööle, jättes selle kaheksaks tunniks tänavale parkima, on rendiauto puhul tõenäosus suur, et vahepeal tuleb uus kasutaja, kes sellega juba mujale sõidab.

Protten kinnitab, et ettevõtte jaoks on oluline ka keskkonna aspekt: lisaks 135 bensiinimootoriga sõiduautole, mis Tallinna tänavatel nüüd vuravad, tuleb edaspidi ka elektri- ja hübriidmootoriga sõidukeid.

Soodsam kui takso

Citybee rendiautode hind koosneb kahest komponendist: ajatariifist ja kilomeetritariifist. Kütusehind sisaldub juba kilomeetrihinnas, selle eest eraldi juurde maksma ei pea. Samuti ei pea autokasutaja maksma parkimise eest linna maal, olgu see kasvõi vanalinna tsoonis.

Eraparklatesse, eramaale ja erahoovidesse autot pärast kasutamise lõpetamist jätta ei tohi, sõidu peab alati lõpetama Tallinna või selle lähiümbruse piires - esialgu piirdub teenus pealinna piirkonnaga. Teenuse mobiilirakenduses on kaardilt näha, mis ulatuses teenust lõpetada saab. Ent soovi korral võib ära käia kasvõi maal vanaema juures, lihtsalt seni renditeenus jookseb.

Autot saab sõidusooviks broneerida kuni kaheks tunniks, sellest esimesed 15 minutit on tasuta, edasi tiksub juba ajatariif. Protten aga ütleb, et keskmiselt vajabki inimene kümmet minutit, et lähima autoni jõuda, mistõttu saab ta omale sõiduki enamjaolt tasuta broneerida.

Ettevõte jälgib ja teeb järeldusi, kus autosid enim vajatakse ja vajadusel paigutab neid ka ümber. Jaotusloogika on, et hommikuti oleks rohkem autosid äärelinnades ja õhtuti kesklinnas, nagu enamik liiklusvajadusest käib.

Minuti kaupa rentides - näiteks sõiduks hommikul Piritalt kesklinna tööle ja õhtul tagasi - jookseb ajatariif 15 senti minutis. Sellele lisandub 17 senti iga läbitud kilomeetri eest.

Tunnine rent maksab 4.90 eurot ja süsteem on automaatne: kui enne tunni täitumist saab täis 4.90, jääb minutilugeja seniks seisma, kuni tund täis saab. Kilomeetri eest lisandub igal juhul 17 senti.

Citybee on välja arvutanud, et tõenäoliselt on linnasõitudeks soodsam kasutada rendiautot kui taksot. Eks kõik sõltub ka tipptunniummikute pikkusest, aga näiteks viie kilomeetri läbimiseks 15 minutiga kulutab kasutaja 3.10 eurot.

"Väga-väga suure tõenäosusega on Citybee'ga soodsam sõita kui taksoga, näiteks sõidujagajatel kipuvad ka hinnakordajad tipptundidel rakenduma, aga meil sellist asja ei ole," ütleb Protten.

Ta lisab, et tegelikult pole ettevõte linnalt tasuta parkimist küsinudki ja renditeenuse hinnakujunduses linna tasuline parkimine rolli ei mänginud. Siiski soovib ettevõte transpordiameti juhtidega järgmisel nädalal kohtuda, et arutada koostööplaane, millega mõlemad rahul oleksid.

Kuuks ajaks maale vanaema juurde

Eraldi hinnakiri on ka pikemateks sõitudeks. Nii maksab ööpäevarent 22.90 eurot, nädalarent 129 eurot ja kuurent 339 eurot. Nõnda võib tõesti autoga kasvõi kuuks-kaheks maale sõita ja seal oma sõite teha ning lõpetada rendi alles siis, kui ükskord linna tagasi jõuda.

Kui kütusepaak vahepeal tühjaks peaks saama, leiab kasutaja autost ka kütusekaardi, millega autot tankida. Tankimisvaeva eest hüvitab ettevõte kasutajale ka kaks eurot - see peaks kasutajat motiveerima, et ta kütusepaaki päris tühjaks ei sõidaks või autot tühja paagiga ei tagastaks.

ERR arvutas, et kui võtta hommikul kell 6 auto, et käia päevaga ära Tartus tööl või loengutes, tagastades auto kell 8 õhtul ja läbides selle ajaga umbes 400 kilomeetrit, läheb sõiduauto rent maksma jämedalt 90 eurot, kuivõrd vahepeal lülitub sõiduk ümber ööpäevatasule. Tartusse on küll mõistlik sõita üldse rongi või bussiga, aga kui selline vajadus peaks tekkima, annab see hinnast mingi ettekujutuse.