"Linnavalitsus näeb odava autorendi klientuurina peamiselt praeguseid ühistranspordikasutajaid, sest nendel, kes juba praegu oma sõite autoga teevad. Niisuguse teenuse järele vajadus puudub. Idee inimesed ühistranspordist autodesse suunata ei esinda kuidagi keskkonnasäästlikku ega tulevikule mõtlevat mõtteviisi. Erinevalt taksost ja sõidujagamisest alustab rendiauto sõitu külma mootoriga ja see reostab rohkem keskkonda," ütles abilinnapea Kalle Klandorf.

Klandorf märkis linnavalitsuse pressikonverentsil, et erinevalt Citybee väitest, et läbirääkimised Tallinnaga käivad, pole tema suutnud tuvastada, kellega täpselt ettevõte läbirääkimisi peab.

"Nii roosilised need asjad pole, et lihtsalt hakkate parkima linna tänavatel. Arutasime asja ja meie seisukoht on, et Tallinn ei toeta rendisõidukite tasuta parkimist linna tänavatel, sest see pole keskkonnasõbralik," ütles ta.

Klandorfi sõnul koormab Tallinna transpordiameti hinnangul 135 rendiauto lisandumine liiklusesse linnaliiklust ja võib väheneda liiklusohutus, sest ametile teadaolevalt satuvad rendiautod tavapärasest sagedamini liiklusõnnetustesse.

Klandorfi sõnul on linna jaoks murekoht ka see, kui rendiautod jäävad sarnaselt renditõukeratastega linnatänavatele seisma ja liiklust takistama, kuid samas võtavad nad tõukeratastest märkimisväärselt rohkem ruumi.

"Meil on vaja talvel lund koristada, tänavaid puhastada - kes neid autosid teisaldama hakkab," küsis Klandorf, ning lisas, et linnavalitsus ei näe võimalust, et Citybe rendiautodele võiks parkimine olla tasuta või odavam.

"Lisaks vähendab see kohalike elanike parkimisvõimalusi. Parkimispiirangud ja parkimistasu on kehtestatud selleks, et autod ei takistaks jalakäijaid ja liiklust ning parkimistasu maksmine motiveeriks inimest võimalikult kiiresti parkimiskohta vabastama," lausus abilinnapea.

Abilinnapea Aivar Riisalu sõnul oli juba elektritõukside linna jõudmisega piisavalt asjaajamist, sest firmad jätsid linnaga suhtlemise viimasele minutile. "Nüüd juhtus see, et kui näitasime üles operatiivsust, siis Citybee võttiski selle aluseks (kuidas asjad käivad)," märkis Riisalu, kelle sõnul oleks ettevõtetel ikkagi mõistlik enne linnaga asjad läbi rääkida ning alles siis läbi meedia inimestele uuest teenusest teada anda.

Citybee: kohtume linnavalitsusega 31. oktoobril

CityBee Eesti juht Heigo Protten ütles ERR-ile saadetud kommentaaris, et nad kohtusid linnavalitsuse esindajatega sel suvel, kui arutati tõukerataste teenuse turule toomist, hiljem pole kohtuda aga õnnestunud.

"Samuti oleme soovinud kohtuda linnavalitsuse esindajatega sõiduautode teenuse avamisega seoses, kuid kahjuks pole seni õnnestunud. Kohtumine on linnavalitsusega kokku lepitud 31. oktoobriks," märkis Protten

Praegu Citybee sõiduautode teenus aktiivne ei ole ehk sõidukeid veel kasutada ei saa, lisas ta.

ERR.ee kirjutas eelmisel nädalal, et Citybee loodab veel oktoobrikuus käivitada minutipõhise sõidukirendi, mille hinnapoliitika eesmärk on pakkuda sõidujagamisteenusest soodsamat hinda. Teenus käivitub esialgu 135 sõidukiga Tallinnas ja selle lähiümbruses.

Citybee kolis suvel linnatänavatel seisnud renditavad elektritõukerattad talveks kokku ja asendab need sõiduauto minutipõhise renditeenusega, kus kasutaja peab maksma vaid aja ja kasutatud kütuse eest. Tankimine jääb ettevõtte mureks, ka parkimise eest ei pea autosõitja ise maksma.

Citybee pressiesindaja Triin Adamson rääkis toona, et idee järgi ei peaks kasutaja parkimise eest ise maksma. Ainus tingimus oleks, et parkida ei tohi eraparklates - selle eest ettevõte ei tasu.

Adamson lisas veel et läbirääkimised parkimise asjus on Tallinna linnaga veel käimas, seetõttu ei saa ka täpselt lubada, millal teenus käivitub.