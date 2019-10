Anvar Samost ütles: "Eesti Pank ei peaks ehk ei peaks valitsusele andma nõu, mis jätab nad sellisesse valgusesse. See annab kriitilistele poliitikutele võimaluse süüdistada panka politikaanluses."

Toomas Sildam teatas Samostiga väideldes, et Eesti Pank ei ole käitunud nagu partei. "Isamaa inimesed on väga närvilised ja kriitilised pensionireformi teemadel. See on arusaadav, kuna reform oli neil põhiline lubadus. Ja kui Isamaa üritab värvida Eesti Panka poliitiliseks, siis see ei tähenda, et keskpank on poliitiline," ütles Sildam.

"Mina ei oska Eesti Pangas kurjuse tsitadelli näha. Eesti Pank ei läinud sisepoliitikasse, vaid tegi seda tööd, mida ta pidigi tegema. Ta andis valitsusele väga selget nõu," ütles Sildam.

Samost leidis, et Eesti Pank tuli analüüsiga välja varem, kui see oli lõplikult sõnastamata ja ajal, mis valitsus oleks pidanud välja tulema oma pensionireformi eelnõuga. "Eesti Pank peaks olema väljaspool poliitikat ning see peaks olema nii tegelikkuses ja näima ka nii."