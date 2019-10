Müller vastas poliitikasse sekkumise süüdistustele

"Kui tegu on olulise majanduspoliitilise küsimusega, siis on keskpanga seadusest tulenev ülesanne nõu pakkuda isegi siis, kui see küsimus juhtub olema aktiivse poliitilise debati teemaks," teatas Müller Twitteris.

Erakonna Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder kritiseeris teravalt Eesti Panga pressiteadet ja teabetundi pensionireformi teemal ning leidis, et see meenutab poliitilise erakonna tegutsemist.

"Mulle jääb ausalt öeldes arusaamatuks, miks Eesti Pank tegi praegu pressiteate, kus analüüsi ei ole ja analüüs - nagu ma aru saan - tuleb alles novembris. Siit jääb mulje, et Eestis on moodustunud uus partei, kes päevapoliitiliselt sekkub poliitikasse ja teeb pressiteateid," ütles Seeder usutluses ERR-ile.

Eesti Pank tutvustas esmaspäeval esmast mõjuanalüüsi, mille koostamisega tehti algust kohe, kui sai selgeks teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmise kavatsusega kaasnevate muudatuste ulatus. Eesti Pank avaldab täispika versiooni pensionisüsteemi muudatuste mõjuanalüüsist oktoobri lõpuks.

