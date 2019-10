Nordecon hakkab Põhja-Tallinnas Kalaranna esimest osa ehitama

Projekti valmimistähtaeg on praegu 2021. aasta lõpus, teatas Pro Kapital.

Lepingu maht on 40,5 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Projekti finantseerib LHV Pank.

"Kalaranna kvartal on tänu oma asukohale vanalinna külje all, rikkale ajaloole ja mere vahetule lähedusele kahtlemata üks unikaalsemaid piirkondi Tallinnas," sõnas AS-i Pro Kapital Grupp tegevjuht Paolo Michelozzi. Tema sõnul on tegemist tervikliku keskkonnaga.

Elamute ümber loodavas maastikukujunduses väärtustatakse vaateid merele ja ümbritsevatele olulistele kohtadele nagu linnahall, Patarei, Kultuurikatel ja Oleviste kirik.

Muu hulgas rajatakse Kalaranna park, mis pakub mitmekülgseid võimalusi vaba aja veetmiseks näiteks väliürituste, uisuplatsi ja mänguväljakute näol. Parkimine on viidud täielikult maa alla, tagades seeläbi muretu ja mugav liikumime nii jalakäijatele kui ka autojuhtidele. Rannapromenaad saab alguse Kalaranna tänavalt, külgneb Kalasadama basseiniga ning jätkub Lennusadama suunal. Säilitatakse looduslik rannajoon olemasoleva liivarannaga.

Kalaranna kvartali arhitektid on Mihkel Tüür ja Ott Kadarik ühes Kadarik Tüür Arhitektid meeskonnaga.

Kalaranna kvartali ligi 39 000 ruutmeetri suurune ala ehitatakse kolmes etapis.