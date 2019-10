Eestis on kokku ligikaudu 750 000 autot ja nende keskmine vanus on 16 aastat. Eesti soovib saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsust, aga vanade autode pealetulekuga on CO2 heite vähendamise ja taastuvenergia direktiivi kohustusi raskem täita.

Samal ajal, kui Euroopas levib vanemate diiselmootoritega sõiduautode liikumise piiramine, kasvab Ida-Euroopas vanemate ja läbiaetud diiselmootoriga sõiduautode sissevool. Näiteks moodustavad ka Eestisse imporditud vanad diiselmootoritega autod ligikaudu kolmveerandi kõikidest imporditavatest autodest.

Autode müügi- ja teenindusettevõtete liidu juht Arno Sillat on varasemalt rahvusringhäälingule antud intervjuus öelnud, et üleüldine automaks vanade autode sissevoolu ei peatada.

Ka erakonna Eestimaa Rohelised juhatuse liige Joonas Laks ütles, et kui automaksu vaadata kui meedet CO2 heitmete vähendamiseks, siis sellel mõtet ei ole.

"Iga uus auto, mis toodetakse, ka selle tootmise ajal tekitatakse süsiniku heidet ja öeldakse, et lausa pool siis süsiniku heitmest on autol juba välja lastud selleks ajaks, kui ta tehasest välja sõidab," ütles Laks.

Roheliste hinnangul tuleks keskkonnasõbralikumaks liiklemiseks toetada ja soodustada hoopiski ühistranspordi kasutamist ja ressursse võiks leida kütuseaktsiisist.

"Ehk siis kütuseaktsiis ei läheks mitte suvaliselt riigikassasse, vaid oleks sihtotstarbeliselt kasutatud siis keskkonnasäästliku transpordi ülesehitamiseks. See automaks tõenäoliselt annab soodustust siis ainult selle ostu hetkel, aga aktsiis annaks siis sellise sujuva sissetuleku transpordisüsteemi üleminekuks," rääkis Laks.

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees keskerakondlane Erki Savisaar ütles, et automaksu kehtestamine ei aitaks mitte kuidagi CO2 probleemi lahendada.

"Me ei tea lõpuks, millist kütust sinna sisse pannakse, kas see kütus otseselt on keskkonnasäästlik või ei ole, sest nad autoregistris paistavad ühte moodi ja autos võibki kasutada erinevaid kütuseid endale sobivas vahekorras, ilma, et kellelegi sellest peaks aru andma," rääkis Erki Savisaar.

Küll aga toob Savisaar välja, et kui tahta näiteks inimesi autodest ühistransporti suunata või lahendada autoromude tekkimisega seotud muresid, siis nende probleemide lahendamisel võiks automaks positiivseid tulemusi anda.



"Autoromude juures tõesti ütleme, kui kehtestada aastamaks, siis on tarbijal motivatsioon, et see auto normaalselt kuskile jäätmejaama viia, et vabaneda sellest maksust. Iseasi, kas see nüüd on kõigil autodel või nendel autodel, millel ei ole ülevaatust või kuidagi teistmoodi, et see on siuke tehnika küsimus," rääkis Savisaar.

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees ja Isamaa liige Aivar Kokk ütles, et erakond automaksu kehtestamiseks vajadust praegu ei näe, kuna turg liigub alternatiivsemate ja keskkonnasõbralikemate lahenduste poole. Teiseks oleks automaksu kehtestamine Koka sõnul justkui karistus neile inimestele, kelle ainuvõimalikuks liikumisvahendiks auto on.

Ka Reformierakond automaksu ideed ei toeta, sest see tõstab maksukoormust ja suurendab valitsuse kulusid.

Sotsiaaldemokraadid on aga arvamusel, et asju tuleb läbi kaaluda ja analüüsida. Praegu ei erakonnal seisukoht puudub.

Sama sõnab ka Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Getlyn Denks, kelle sõnul tuleb avada diskussioon.

Nii Kokk kui Savisaar kinnitavad aga, et valitsuse kavades ei ole praegu ideed, mille järgi võiks lähiaastatel Eestis automaksu kehtestamiseni jõuda.