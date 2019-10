Eesti autopark on Euroopa Liidu üks vanimaid. Eksperdid ei näe põhjust kasutatud autode sissetoomist takistada, küll aga peaks neid põhjalikumalt kontrollima, kuna CO2 vähendamise kohustusi on vanade autode pealetulekuga raskem täita.

Eestis on kokku ligikaudu 750 000 autot ning nende keskmine vanus on 16 aastat. Soomes on see veidi üle 10 ja Rootsis alla 10 aasta. Uusimad autod on kasutusel Ühendkuningriigis ja Saksamaal, keskmine vanus kaheksa aastat. Veel vanemad autod kui Eestis on aga Lätis ja Leedus.

Vanema auto ostja on enamasti noor inimene, kes ostab enda esimese auto, samuti on neid palju maapiirkondades, ütles ERR-ile Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu juht Arno Sillat.

"Vanemad autod on maapiirkonnas siiski ainus võimalus mobiilsust säilitada. Kus ei käi rong, kus buss, aga sa tahad kodukülast suuremasse asulasse tööle saada, et elada seal külas edasi. Kui seda võimalust ei ole, sa pead tulema külast ära, kas suurlinna või lähed siis üle lahe juba edasi oma perega," rääkis Sillat.

Euroopas leviv vanemate diiselmootoriga sõiduautode liikumise piiramine tähendab Ida-Euroopale kasvavat vanade diiselmootoriga sõiduautode sissevoolu. Kasutatud autode impordis ongi diiselmootoriga autode osakaal Eestis ligi kolmveerand.

Sillati sõnul ei oleks Eestis üleüldine automaks, mis paljudes Euroopa riikides kehtestatud on, vajalik. Küll aga peaks karmistama kontrolli sissetulevate autode suhtes, sest muidu võtab Eesti endale kaela nii-öelda vanade Euroopa Liidu riikide probleemid.

"Vanade sissetoomine suureneb tänu sellele, et Euroopas antakse neid odavalt ära, sest lihtsalt kui sa ei saa oma kodulinnas enam liikuda selle autoga, siis sa pead selle ära müüma. Kuhu sa selle müüd? Eks ikka sinna, kus sa neid kasutada saad ehk Ida-Euroopasse," ütles Sillat. "Me võtame aga enda kanda keskkonnaprobleemid, võtame kanda selle auto, mis tihtipeale on hooldamata, korrast ära, peidetud avariilisusega, selle auto korda tegemiseks me ostame Euroopast varuosi sinna juurde ja lõpp-kokkuvõttes selle autoga võib-olla väga pikalt ei saagi sõita. Aga nii kaua kui ta sõidab, ta paiskab võib-olla kaks korda rohkem heitgaase, kaasa-arvatud kasvuhoonegaase, CO2 kui uuem auto. Ehk et me võtame endale kaela probleemid, lahendades Euroopa Liidu vanade liikmete probleemid mõnevõrra selle keskkonna osas ära."