"(Moodulraktorite kasutamisel - ERR) tuleneb kasvuhoonegaaside heite vähendamine sellest, et energiaallikas on heitmevaba, aga tekivad radioaktiiivsed jäätmed, mille käitlemiseks Eestis praegu lahendust pole," öeldakse analüüsis. "Käsitletud tehnoloogia on sulasoolreaktorid ja võimalik oleks ka põlevkivikatla asendamine moodulreaktoriga," lisatakse samas.

Analüüsi kohaselt võiks kõige varem alustada 4. põlvkonna moodulreaktori ehitamist aastatel 2029-2030, mis võimaldaks alustada elektri tootmist 200 või 300 MW võimsusega reaktorist 2032. või 2033. aastal.

Raportis tuuakse kokku välja 57 erinevat meedet neljas valdkonnas - hooned, energiakandjad, transport, põllumajandus.

Hoonetega seotud meetmete hulgas on näidatud, kuidas rekonstrueerimine aitab hoonete parema isoleerimise, soojustagastuse ja muude meetmetega energiat kokku hoida.

Energiakandjatega seotud meetmete hulgas nimetatakase päikeseenergia, tuuleparkide ja hüdrupumpjaamade laiemat kasutussevõtmist, kaugkütte muutmist energiasäästlikumaks, põllumajandusmasinate muutmist energiasäästlikumaks, tööstusettevõtete jääkgaaside ringlussevõtmist, kaugjahutust, LED-tehnoloogia kasutamist tänavavalgustuses ja muuhulgas ka moodulreaktoreid.

Liikuvuse ja transpordi valdkonnna meetmete all nimetatakse analüüsis säästlikumate rongide kasutuselevõttu ning kaubatranspordi üleviimist maanteedelt raudteele, linnade parkimis- ja liikuvuspoliitika ning muude meetmete rakendamist energiasäästuks, autode kooskasutust ja kaugtööd, samuti rehvirõhu ja masinate aerodünaamika abil energiasäästu võimalused. Eraldi tuuakse ka välja teekasutustasude ning sõiduatode registreerimise ja aastamaksu ning Tallinnas ummikumaksu kehtestamise võimalus.

Põllumajanduse ja maaksutuse valdkonnas soovitatakse parandada sõnnikukäitlemist, edendada täppisväetamist, mineraalväetiste asendamist orgaanilistega, metsastamist. Ühe meetmena tuuakse analüüsis esile ka võimalus vähendada lihatarbimist ja selle asendamist taimset päritolu toiduga.

Valitsuse kliima- ja energiakomisjon sai teisipäeval Eesti kliimaneutraalsuse analüüsi vahearuandest esimese ülevaate.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on Eestil soov saada aastaks 2050 kliimaneutraalseks riigiks, mille majandus on konkurentsivõimeline ning elukeskkond kaasaegne. "Valitsus on kliimaküsimused võtnud prioriteediks ja oleme veendunud, et läbimõeldud tegutsemisega saame pöörata kliimamuutustega võitlemise enda kasuks. Täna saime esialgse ülevaate võimalustest kliimaneutraalsuse saavutamiseks ja arutasime ka põlevkivisektori tulevikku. Jätkame arutelusid, et teha Eesti jaoks kõige targemad valikud," sõnas Ratas pressiteate vahendusel.

Euroopa Liidu valitsusjuhid leppisid 20. juuni ülemkogu kohtumisel kokku, et Euroopa Liit tegutseb kliimaneutraalse majanduse suunas liikumiseks. Algne plaan seada sihiks saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus ei saanud üksmeelset heakskiitu, kuna see ei olnud see vastuvõetav Poolale, Ungarile ja Tšehhile. Eesti jäi seisukohale, et ei saa enne sellekohast kohustust võtta enne, kui on oma võimalustest selguse saavutanud. Analüüs on üks samm selguse saamisel.