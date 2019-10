Riigikogu andis valitsusele ülesande luua eesti keele arengukava

Teisipäeval hääletusel olnud eelnõu jõudis riigikogu menetlusse 9. septembril. Sellega annab koalitsioon valitsusele ülesande töötada välja eesti keele arengukava. Selleks tuleb teha eestikeelse hariduse arendamise plaan, alustades alusharidusest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

10. septembril kukutati riigikogus läbi Reformierakonna eelnõu, millega taheti valitsusele anda täpselt sama ülesannet. Erinevus oli, et Reformierakonna eelnõu seletuskirjas pakuti, kuidas eestikeelsele haridusele üle minna.

See otsuse sünni tagamaa on meile väga ootamatu olnud ja siin on täiesti selgelt tegemist poliitilise mänguga," leidis Reformierakonna fraktsiooni liige Heidy Purga.

Isamaa fraktsiooni esimehe Priit Sibula sõnul ei ole tegu asendustegevusega. "See on see, mida on võimalik sellel koalitsioonil ära teha," märkis ta.

Reformierakonna saadikud väljendasid nördimust, et eelnõu on laialivalguv ja selles pole ühtegi vihjet sellele, mis siis reaalselt tulevikus toimuma hakkab.

"Eelmisel aastal andis valitsus haridus- ja teadusministeeriumile ülesande panna kokku eesti keele poliitika põhialused. Ja selle tähtajaks oli nüüd 2019. aasta esimene pool. Meil saab 2019. aasta kohe läbi, seda keelepoliitika põhialuste dokumenti ei ole sündinud," rõhutas Purga.

Purga lisas, et oodatud keelepoliitika põhialuste asemel sündis hoopis koalitsioonilt valitsusele ülesannete andmise eelnõu. Eelnõule heideti ette, et selles pole midagi sellist, millega riigiasutused ja ülikoolid juba täna ei tegeleks, ning küsiti, kas on vaja veel üht arengukava selle asemel, et astuda konkreetseid samme eestikeelsele õppele üleminekuks.

Eelnõu poolt hääletas lisaks koalitsioonile ka osa reformierakondlasi ja sotsiaaldemokraate.

Isamaalane Sibul ütles, et eesti keele arengukava koostamine käib nii, et sellest lisakulu ei teki.