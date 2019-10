Euroopa Parlamendi liikmed andsid hinnangu Junckeri komisjonile

Juncker andis ülevaate edusammudest Euroopa Komisjoni prioriteetsete valdkondade, sealhulgas majanduskasvu edendamise, töökohtade ja investeeringute ning kodanike kaasamise valdkondades.

Junckeri sõnul on ta pettunud, et pangandusliidu loomist ei viidud lõpule. Edusammudena nimetas ta sotsiaalõiguste sammast ja lähetatud töötajate eeskirju, mis on tema hinnangul olulised sammud töötajate väärikuse tagamisel.

Juncker nimetas kordaminekuteks ka suhete arendamist Aafrikaga ja 15 uut kaubanduslepingut.

Suurimaks saavutuseks pidas ta siiski seda, et Euroopas on säilinud rahu. Ta kutsus parlamendiliikmeid üles jätkama võitlust Euroopa eest ja "rumala" natsionalismi vastu.

Mitmu Euroopa Parlamendi fraktsioonijuhti tänasid Junckerit viie aasta jooksul tehtud jõupingutuste eest majandus- ja rändekriisidega tegelemisel ning Brexiti läbirääkimiste ajal, sotsiaalküsimusi päevakorda toomise ja kokkuhoiumeetmetest loobumise eest.

Samuti kiitsid nad teda vabaduste eest seismise ja maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemise eest.

Osa parlamendiliikmeid tõi esile ka komisjoni jõupingutusi investeeringute suurendamiseks, ühtse turu tugevdamiseks ja energiavarustuse kindluse tagamiseks.

Osa parlamendiliikmeid aga kritiseerisid Junckeri komisjoni selle eest, et piisavalt ei tegeletud kliimamuutustega võitlemisega, sotsiaalküsimustega ja nn vilepuhujate kaitsmisega.