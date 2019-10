"Parlament on valmis hääletama ajal, mis võimaldaks uuel Komisjonil 1. detsembril alustada," kirjutas Twitteris pressiesindaja Jaume Duch. Algselt pidi uus komisjon ametisse asuma 1. novembril.

Europarlament lükkas eelnevalt tagasi kolm algset kandidaati neist riikidest, hinnates neid sobimatuks oma ametisse erinevate väidetavate finantsrikkumiste ja teiste probleemide tõttu.

Euroopa Parlamendi saadikud lükkasid tagasi Prantsusmaa esitatud volinikukandidaadi Sylvie Goulard'i. Samuti ei läbinud kuulamisi rumeenlanna Rovana Plumb ja ungarlane Laszlo Trocsanyi.

Duch kutsus oma säutsus üles esitama kiiresti kolm uut volinikukandidaati.

Komisjoni tulevane president Ursula von der Leyen otsib nüüd oma 27-liikmelisse meeskonda uusi kandidaate Prantsusmaalt, Ungarist ja Rumeeniast.

Viivitus tähendab, et Jean-Claude Junckeri juhitav komisjon jääb ametisse vähemalt kuu aega oodatust kauemaks.

