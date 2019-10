Reps: lasteaia õppekava valmimiseni läheb veel paar aastat

Esialgne lasteaia riikliku õppekava tööversioon tekitas lasteaednike ja õpetajate seas pahameeletormi ning nende sõnul alavääristab see nii lapsi kui ka lasteaiatöötajaid.

Mailis Repsi sõnul käib veel arutelu ja üheski tööversioonis midagi lõplikku ei ole. "Nii nagu mina ministrina olen seda mõistnud, on siin erinevad töörühmad, erinevad tööversioonid. Ükski tööversioon ei ole jõudnud ministri tasandile. Ei käskkirja, ei määruse ega ka Vabariigi Valitsuse otsuse tasandile," ütles Reps ERR-ile.

"Ma ei oska kuidagi kinnitada ühe või teise eksperdi arutelusid või milline sõnastus on parim. Eks arutelud näitavad. Selleks ajaks kui ta ministri lauale jõuab, saavad olema ka sellised sõnastused, kus enamike ülikoolide ja töötavate õpetajate konsensus on leitud," lisas ta.

Reps arvas, et õppekava valmimiseni võib minna veel paar aastat. "Õppekava arendus nii üldhariduses kui ka lasteaia tasandil on aastate pikkune töö ja ei ole plaanis küll salajaselt ühelgi poliitikul või ministeeriumi ametnikul midagi kiirustades vastu võtta," ütles minister veel.

Tallinna ülikooli haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õun ütles eelmisel neljapäeval "Aktuaalses kaameras", et peab õppekava tööversiooni tagasiminekuks.

"Ühelt poolt puudub kavas õpikäsitus, et kuidas lapse õppimist mõista, teiselt poolt tunnevad õpetajad, et nende autonoomiat on piiratud. Kolmandaks tekib teaduspõhisuse küsimus, et millest lähtuvalt on õppekava koostatud," rääkis Õun.