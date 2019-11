Haridusministeerium hakkas põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade muutmist ette valmistama 2016. aasta novembris ning mullu alustati ka lasteaedade õppekava muutmise ettevalmistusi.

Haridusminister Mailis Reps (Keskerakond) vastas riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liikme Liina Kersna saadetud päringule õppekavade arendamise kulutuste kohta, et aastatel 2017-2019 kulutati õppekavade arendamiseks kokku 288 000 eurot.

Kasutatud raha eest valmisid ekspertide osalusel esmased ettepanekud, mis puudutavad nii põhikooli kui ka gümnaasiumi kõikide ainekavade kõikide kooliastmete õpitulemuste muutmist, hindamiskriteeriumide kirjeldusi ja palju muud.

Küsimusele, kes maksab kinni õppekavade erinevad tööversioonid, mida arendatakse paralleelselt erinevates ja omavahel mitte seotud töörühmades, vastas Reps, et õppekavade arenduse protsessis on alati esile kerkinud erinevaid huvirühmi, kellel on oma ettepanekud selle kohta, mis ja kuidas peaks olema kirjeldatud õppekava sisu.

"Demokraatia head tava järgides on kaalutud eri huvirühmade ettepanekuid ka varasemate riiklike õppekavade koostamise protsessis," märkis ta.

Reps lisas, et koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava arenduses ei ole toimunud kaht paralleelset protsessi, sest esimene töörühm lõpetas ja teine alustas selle järel.

Õppekavade eelnõude tööversioonide valmimise tähtaeg on tuleva aasta detsember ja Repsi sõnul kehtestab valitsus need eelduslikult 2021. aasta lõpul. Õppekavade rakendamine on plaanitud järk-järguliselt alates 2022/2023. aastast ja lõplik rakendumine toimub arvatavalt 2024/2025. õppeaastast.

Selle kohta, kui palju maksab põhikooli ja gümnaasiumi õppekavade elluviimine, ütles Reps, et praegu on kogusumma umbes 14 miljonit eurot ja see summa ei saa tulevikus väheneda.

"Kõik tegevused, mis on suunatud õppija võimestamisele, on selleks, et viia ellu põhikooli ja gümnaasiumi õppekavasid. See tähendab, et näiteks raha, mis on kasutatud andekate õpilaste arendamisele, abi vajavate õpilaste õppe- ja karjäärinõustamisele, õpetajate ja koolijuhtide koolitusele, väärtuskasvatusprogrammide rakendamisele, õppevara loomisele/ uuendamisele, hariduslikule lõimumisele, kohaliku omavalitsuse üksustele õpetajate ühistegevuseks ja õpilasürituste korraldamiseks ning õpitulemuste välishindamiseks, ongi kokku õppekavade elluviimise maksumus," selgitas ta.