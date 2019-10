Spaad on koolivaheaegadel vaatamata krõbedale hinnale ikka täis

Sel nädalal peavad Eesti koolid vaheaega. Paljud pered on sõitnud kas soojamaareisile või mõnda naaberriiki. Ent on väga palju ka neid, kes eelistavad öö või paar spaas veeta. Sellest annavad tunnistust enamjaolt välja müüdud majutusvõimalused veekeskuste juures.

Kuna paljude spaahotellide kodulehed ei võimalda hindu või täituvust näha, ilma päringut esitamata, võttis ERR täituvuse ja hindade aluseks Booking.com keskkonnas esitatud info. Otse hotellist majutust ostes ei saa hinnad tulla soodsamad, sest seda ei luba Booking.com-i lepingureeglid. Küll aga on hinnad ja täituvus ajas kiirelt muutuv nähtus, mistap on see ülevaade pigem indikatsiooniks valitsevast olukorrast.

Rege tuleb rautada suvel

Kui mõnele perele peaks alles praegu turgatama nädalalõpuks spaasse minna, siis kuigi palju võimalusi enam ei ole. Ka jõuluvaheajaks ega isegi veebruari- ja kevadvaheaegadeks enam igale poole tube saada pole.

Rakvere Aqva spaa on sügishooajaks täiesti välja müüdud. Ka jõuluvaheajaga pole priisata: jaanuari algusesse jääva vaheaja nädalal on maja täiesti välja müüdud, saada on vaid üksikud ööd detsembri lõpus, kahe öö kaupa on juba keerulisem löögile pääseda.

Seejuures ei ole teenus sugugi odav. Kui neljaliikmeline perekond peaks tahtma jõuluvaheajal kaheöise ujula- ja saunapuhkuse ette võtta, tuleb Rakveres arvestada 500-600-eurose väljaminekuga. Ühe öö majutuse eest tuleb perel välja käia kuni 300 eurot (sõltuvalt kuupäevast).

Neljaliikmelisel perekonnal tuleb enamjaolt arvestada ka kahe hotellitoa võtmisega, peretube paljudel pole või on need juba välja müüdud.

Ei veebruari- ega aprillikuistesse koolivaheaegadesse ei õnnestu Rakvere Aqva spaas enam majutust saada.

Hedon spaa jääb tabamatuks

Pärnus on spaasid rohkem kui Rakveres, mistap on seal ka rohkem valikuvõimalust. Siiski on ka seal nii Tervise Paradiis kui ka Estonia Medical spaa toad välja müüdud. Teistes Pärnu spaades tuleb neljaliikmelisel koolivaheajaseltskonnal kergitada kukrut kahe öö eest 284 (sanatoorium Tervis) kuni 543 euro võrra (Estonia Resort spaa, kus sel nädalal leidis aset ka kloorimürgitusjuhtum). Enamik majutushindu kahe öö eest jääb 300-400 euro vahele.

Detsembrivaheajaks on juba välja müüdud nii Tervise Paradiis, sanatoorium Tervis kui ka Estonia Medical spaa.

Selleks ajaks leiab perekond Pärnus kaheks ööks majutuse praeguse seisuga hinnavahemikus 168 (kaks Viiking spaa superior-klassi tuba koos hommikusöögi ja spaasissepääsuga) kuni 584 euro eest (kaks standardtuba Hedon spaas). Seejuures ei sisalda mitte kõik majutuspaketid spaasissepääsu, ehkki hotellid asuvad spaateenuste pakkuja juures. Näiteks Wasa Resort spaahotelli apartemendis ööbimisega (neljase pere hinnad jäävad vahemikku 325-380 eurot) ei kaasne ei spaapääse ega ka hommikusöök, mõlemad tuleks eraldi juurde osta. Majutuse võib võtta ka juuniorsviiti, siis on paketis nii spaasissepääs kui ka hommikusöök, ent siis tuleb detsembris käia paketi eest välja 430-460 eurot, sõltuvalt kuupäevast ja saadavusest.

Ehkki Hedon spaa on kõige kõrgema hinnaga, on see näiteks jaanuarikuus vaheajal juba välja müüdud. Siin muidugi tuleb põhjust otsida kaugemalt kui vaid meie koolivaheaeg - meie idanaabrid armastavad sel ajal Eestis oma jõule ja uut aastat tähistamas käia. See tekitab veelgi enam nõudlust ja lükkab majutushinnad lakke. Nii peaks neljaliikmeline pere praegu puhkust broneerima asudes arvestama kaheöise majutuse eest jaanuarisse jääval koolivaheajal kuni 626-eurose väljaminekuga (kaks sviiti Tervise Paradiisis, mis sisaldavad ka spaasissepääsu; odavamad variandid on selles majutuskohas välja müüdud). Kõige odavamat majutust pakub selleks ajaks Estonia Medical spaa, kus pere saaks võtta kaks säästuklassi tuba 296 euro eest, spaasissepääs ja hommikusöök on samuti hinnas.

Veebruariks ja aprilliks ehk ülejäänuteks selle õppeaasta koolivaheaegadeks Pärnus veel spaahotellides majutust leiab, üksnes Hedon spaa on ka selleks ajaks juba täielikult välja müüdud.

Saaremaa on välja müüdud

Ka kõik Saaremaa spaad on on sügisvaheajaks välja müüdud, üksnes spaahotelli Meri leiaks veel kaheks ööks neljasele perekonnale kaks kaheinimesetuba koondhinnaga 264 eurot.

Talviseks koolivaheajaks veel pakkumisi leidub. Kahe öö eest tuleb neljasel perel välja käia vähemalt 222 eurot (Arensburg spaa superiortuba spaasissepääsuga). Kui on aga soov külastada just Georg Ots spaad, peab arvestama 520 euroga, millele tuleb spaapiletid veel lisaks osta, neid majutuspaketis ei sisaldu.

Grand Rose spaas on detsembriks pakkuda veel ainult deluxe-tube, mis kaheks ööks läheks neljasele perekonnale maksma 682 eurot, sest võtta tuleks kaks tuba. Jaanuaris saaks samas spaas ööbida ka odavamalt, siis on võimalik võtta peretuba, kuhu mahubki neli inimest. Sel juhul läheb elamus maksma 420 eurot ning hinna sees on ka spaapiletid.

Veebruari koolivaheajaks on Saaremaa spaahotellide hinnad soodsamad, Johan spaas ja Arensburg spaas saab neljane perekond kaks ööd suisa umbes 200 euroga veeta ning spaapiletidki on majutuse hinna sees.

Aprillikuise koolivaheaja hinnad on juba kallimad. Grand Rose spaas tuleb aga igal ajal üle 400-eurose väljaminekuga rehkendada.

Narva-Jõesuus valik napp

Ka Narva-Jõesuu on puhkajate seas äärmiselt populaarne. Enamik ööbimisvõimalusega veekeskusi on sel nädalal välja müüdud, üksnes Meresuu spaasse mahuks neljaliikmeline pere kaheks ööks veel 500 euro eest ööbima. Pisut Narva-Jõesuust väljapoole jäävas Laagna spaas saaks aga peretoa teiste majutusasutustega suisa soodsalt kätte: kaks ööd seal maksaks neljale 216 eurot.

Detsembrisse valikut on, alates Narva-Jõesuu sanatooriumist (340 eurot neljale kaks ööd, spaasissepääsuga) ja lõpetades Noorus spaaga (540 eurot samadel tingimustel).

Jaanuari alguses on majutusega juba kitsam. Siis on valikus üksnes linnast välja jääv Laagna spaa (242 eurot) ja Noorus spaa Inn, mis pakub sama veekeskuse hotellist soodusamat ja lihtsamat majutust hinnaga 432 eurot kahe öö eest. Spaapiletid on hinna sees.

Ei veebruari- ega ka aprillikuiseks koolivaheajaks Narva-Jõesuu sanatooriumisse kohti enam ei leia. Noorus spaas ja Meresuu spaas veel ruumi on, neljase pere kahe öö majutushinnad koos spaasissepääsuga algavad 300 eurost.

Tartus vaid luksus

Ka Tartus asuv V spaa on sügiseseks koolivaheajaks juba välja müüdud, detsembris saaks neljane perekond ööbida seal kaks ööd hinnaga 582-612 eurot, sõltuvalt ööst. Järel on vaid superior- ja deluxe-toad ehk kallim hinnaklass. Seejuures spaapileteid majutus ei sisalda. Jaanuarisse leiaks deluxe-toad ilma spaapiletiteta kaheks ööks 592 euro eest, need tuleks veel juurde osta. Odavamad toad on juba läinud.

Nii veebruari- kui ka aprillikuiseks koolivaheajaks leiab ka lihtsamaid tube, mis neljasele perele läheks kahe öö eest kokku maksma vähemalt 362 eurot. Spaapiletid tuleb lisaks osta.

Haapsallu mahub

Haapsalus veel valikuid jagub. Oktoobris on küll Fra mare Thalasso spaahotellis juba kõik toad läinud, ent Laine spaahotelli neljane pere veel 440 euro eest kaheks ööks saaks. Spaapääsmed on hinna sees. Sama hinnaga on tube ka talvevaheajaks.

Detsembris-jaanuaris saaks koolivaheajal ööbida ka Fra Mare Thalasso spaas, kus neljane pere saaks kaks ööd veeta 334 euro eest.

Veebruaris on Laine spaahotell koolivaheajaks juba välja müüdud, Fra mare Thalasso spaasse veel majutust leiab. Neljane pere perab arvestama umbes 300-eurose väljaminekuga, sõltuvalt kuupäevast. Spaapiletid on majutuse hinna sees.

Aprillikuus on nii Fra Mare Thalasso spaa kui ka spaahotell Laine koolivaheajaks juba välja müüdud.