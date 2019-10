Nokia kolmanda kvartali puhaskasum langes 14 protsenti 267 miljonile eurole, samas kui käive kerkis 4 protsenti 5,7 miljardile eurole.

Firma teatas, et lõpetab dividendide maksmise, et suurendada investeeringuid 5G tehnoloogiasse. Nokia lubas jätkata dividendide maksmist pärast rahalise seisu paranemist.

Ettevõtte aktsia langes teate järel Helsingi börsil 20 protsenti, 3,79 eurole.

Tegevjuht Rajeev Suri ütles, et 5G lepingute lõpuleviimisel on "hinnasurve", mis peegeldab võrguoperaatorite tahtmatust maksta uue põlvkonna tehnoloogia eest kõrgeid hindu.

"Me eeldame, et järgmise aasta jooksul suudame me need probleemid järk-järgult lahendada," ütles Suri. "Selle saavutamiseks suurendame me investeeringuid 5G-sse, et kiirendada tegevuskavade loomist ja langetada kaupade hinda."

Nokia teatel on firma sõlminud 48 5G võrkude kommertslepingut, mis on umbes samal tasemel Rootsi Ericssoniga, kuid oluliselt vähem kui Hiina Huaweil. Viimast on varjutanud aga spionaažisüüdistused ja julgeolekumured.

Nokia ei kommenteerinud Huawei probleeme otsesõnu, kuid märkis, et osa kliente on julgeolekumurede tõttu oma varustajate osas ümber mõtlemas. "See loob Nokiale lühiajalise surve investeerida, et tagada pikaajaline kasu," teatas firma.