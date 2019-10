Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juht Sven Sakkov ütles, et Eesti otsus allkirjastada USA-ga 5G-memorandum on seotud riikliku julgeoleku küsimusega ning ei ole osa kaubandussõjast.

"Mulle tundub, et mõnele ettevõttele, kellel on väga tugev sõltuvus Huawei tehnoloogiast, on kasulik seda probleemi näidata kaubandussõja võtmes," ütles Sakkov "Aktuaalsele kaamerale". Näiteks Elisa Eesti juht Sami Seppänen on öelnud, et Huawei turvaaukudest pole maailmas ühtegi tõestust ning selle teema tagamaad peituvad USA-Hiina kaubandussõjas.

"Minu arvates on see vale. Eesti jaoks on tegemist julgeoleku küsimusega, riikliku julgeoleku küsimusega, sest 5G-võrk ei ole lihtsalt järgmine sidevõrk, see on see, kus kogu meie tulevane elu saab olema - seal sõidavad autod, seal sooritavad kirurgid operatsioone, huugavad tehased. Kogu elu on seal. See ei ole pelgalt võrgu küsimus," lisas Sakkov.

Tema hinnangul oleneb see, kelle 5G-võrku kasutada, usaldusest. "Ma arvan, et see on usalduse küsimus. Kas on olemas piisavalt usaldust selle tootja suhtes, kellelt on vastav tehnoloogia olemas. Väga suured riigid, näiteks Saksamaa või Suurbritannia suudavad ise seda kontrollida, Eesti ei suuda kontrollida kõike seda koodi, tehnoloogiat kogu aeg ja pidevalt, sest sul võib olla kõik perfektne, aga kui tuleb uus update, on kõik teistmoodi ja sa pead selle uuesti tegema," selgitas Sakkov.

"Ja siin on küsimus nimelt selles, et kas me usaldame neid kontrollimehhanisme selles ühiskonnas, kust see firma pärit on. Kas on tegemist vaba ühiskonnaga, kas on olemas vaba meedia, sõltumatu kohtuvõim, poliitiline opositsioon, kodanikuühiskond, mis hoiab silma peal võimalikel kuritarvitustel," lisas ta.

Sakkov usub, et Eesti ja Hiina suhted memorandumi allkirjastamise tõttu ei kannata.

"Kuna minu arvates on tegemist julgeolekuküsimusega, siis konkreetselt on tegemist riigi suveräänsuse küsimusega. Hiina Rahvavabariik on see riik, mis maailmaekraanil kõige rohkem räägib riikide suveräänsuse olulisusest. Ma arvan, et Eesti diplomaadid suudavad selle kindlasti selles võtmes ka Hinale ära seletada," leiab Sakkov.