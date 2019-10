Süstaslaalomi harrastaja: Sindi kärestiku lained on maailmatasemel

Esialgu kohtab süstaslaalomi harrastajaid Sindi all üsna juhuslikult, sest koht on ju uus ning kärestik alles valmimas. Aga jutud juba liiguvad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Siim Peetris on süstaslaalomit harrastanud ligi kaks aastat ning häid kärestikke, kus oma oskusi arendada, võib Eestis üles lugeda ühe käe sõrmedel. Viimased kolm aastat on Eesti meistrivõistlusi peetud Valmieras.

Sindi kärestikku hindab Peetris väga kõrgelt - suured kivid, head lained.

"Süstaslaalomi harrastuseks on vajalikud suuremad kivid jões, mille taha tekivad vaiksema veega taskud, kõrgema veetasemega on need lained suuremad, mida me näeme. Need lained on siin täitsa maailmatasemel - on parem ja vägevam koht kui lätlastel. Tulge vaadake oma silmaga üle ja proovige järele," ütles Peetris.

Sindi kärestik loodi koos selle ala tegijatega. Süstaslaalom on ala, kus aerutatakse aja peale mööda kärestikku süsta või kanuuga, läbides vee kohale riputatud väravaid õiges järjekorras. Sindi kärestikul väravaid veel ei ole, aga et need ühel heal päeval püsti saavad, on Peetrise hinnangul vaid aja küsimus.

Võistlemas on Peetris käinud üle ilma ning selle aasta maailmameistrivõistlustel Hispaanias sai ta end proovile panna.

"Olen käinud Kanadas ja Austraalias. Sel aastal käisin MM-il. /.../ Meeste süstaklassis oli 116 osalejat ja minu tulemus oli 102," ütles Peetris.