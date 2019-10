Eesti Naisliit valis uueks juhiks Mailis Alti

Mailis Alt on pikalt töötanud avalikus sektoris, sealhulgas juhtinud Viimsi vallavolikogu, ja täna juhib Viimsi vallavalitsuses valla arendusmeeskonda, teatas naisliit.

Arvestades Siiri Oviiri suuri teeneid naisliikumise arendamisel, valis naisliidu üldkogu ta auesinaiseks. Naisliitu on Oviir juhtinud 1996. aastast.

Oviiri pikaaegse juhtimise all on naisliit tõstatanud mitmeid ühiskonnas olulisi teemasid, nagu näiteks sooline võrdõiguslikkus ja palgalõhe temaatika, kaasa on räägitud seaduseloomes, märgiti pressiteates.

"Mul on väga hea meel, et 30 aastat tagasi taastatud Eesti Naisliidu, ja laiemalt ka meie naisliikumise väärtusi on edasi kandmas uus põlvkond tegusaid naisi," ütles Oviir.

Uus juht Mailis Alt soovib esinaisena keskenduda kolmele suurele teemale - tõsta naise väärikust ja väärtust, seista laste kasvu- ja arengutingimuste eest ja toetada tugevat peremudelit.

"Tunnen, et need on valdkonnad, kus tuleb ka ühiskonnas rohkem kõlapinda luua. Tänases hetkes kipume me täiskasvanutena unustama, et meie oleme oma laste eeskujud, meie tegevused peegelduvad nende tegevustega koolis- lasteaias. Mis omakorda kujundavad nende nooruki ja täiskasvanu ea," märkis Alt.

Naisliidu üldkogu kinnitas uue juhatuse koosseisus Ell Kiilmaa, Liia Tannbaum, Reet Trei, Maret Kaarma, Lea Saareoks ja auesinaine Siiri Oviir, lisaks uued liikmed Liisa Oviir, Pille Tsopp-Pagan, Kairi Avastu ja Aule Kikas.

Peasekretäriks nimetati Kairi Avastu.