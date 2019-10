Laupäeval ütles EKRE esimees Mart Helme intervjuus Postimehele, et uue ministri raskuskese võiks olla väliskaubandus ning IT on üle fetišeeritud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Korobeinik ja Savisaar meenutasid seejärel ühisavalduses, et EKRE-le jäi väliskaubanduse ja IT-ministri portfell koalitsiooniläbirääkimiste tulemusel, keegi seda neile peale ei surunud. Nende sõnul võiks lähtuda portfelli sisust ja eesmärkidest ning leida sellele ametikohale pädev inimene, mitte rääkida IT fetišeerimisest ja otsida põhjendusi, miks suvaline inimene tänavalt võiks selle ametiga hakkama saada.

EKRE pole veel leidnud uut kandidaati valetamise tõttu ametist lahkunud ministri kohale.

"Eestit tuntakse maailmas kui IT-riiki ja see on üks väheseid valdkondi, kus me suudame tõesti maailmaturul konkurentsi pakkuda ja teed näidata. Ja me vastupidi peame märksa enam panustama IT-sse, et taaskord hõivata see esikoht, mis meile kunagi kuulus," lausus Savisaar.