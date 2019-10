Ratas kritiseeris EKRE laupäevaseid avaldusi

"Valitsusse kuuluvatel erakondadel on võimalik oma muresid, südameasju ning ideid ühiselt erinevates koalitsiooni aruteluformaatides tõstatada ja arutada. Poliitilised avaldused, deklaratsioonid või petitsioonid erimeelsusi tekitavates küsimustes ei aita kuidagi kaasa ühiste eesmärkide saavutamisele ning sisulise koostöö tegemisele. Seda enam, kui nendega astutakse koalitsioonipartneri ministrite valitsusaladesse personali- või rahastusotsuste tegemisel," kirjutas Ratas Facebookis.

Ratas rääkis, et sotsiaalministeerium toetab oma valitsemisalas hasartmängumaksu vahenditest erinevaid ühinguid ja tegevusi. "Nende hulgas on näiteks abivajavate laste, eakate ja puudega inimeste toetamisele, aga ka võrdse kohtlemise edendamisele, vaimsele tervisele või vigastuste ennetamisele suunatud töö. Taotlusi hindavad valdkonna spetsialistid ning nende tegevus on suunatud meie ühiskonna arendamisele ning abivajajate toetamisele."

"Demokraatlike riikide valitsused ei tee poliitilisi ettekirjutusi, milliseid inimõiguste, võrdse kohtlemise, huvikaitse või sotsiaalhoolekandega tegelevaid ühinguid ja initsiatiive avalikest vahenditest toetada võib ja tohib," märkis peaminister.

"Eesti Keskerakond seisab oma valitsustes sidusa ühiskonna eest, mille liikmed tunnevad end kaasatuna ja lõhed erinevate ühiskonna gruppide vahel vähenevad," lisas ta.

Peaministril jagus kriitikat ka EKRE esimehe Mart Helme avaldusele, et EKRE ei pruugi täita väliskaubanduse ja IT-ministri ametikohta valitsuses, kuni justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa) pole esitanud EKRE-le sobivat riigi peaprokuröri kandidaati.

"Täpselt samamoodi on üheselt selge, et peaprokuröri ametisse nimetamise ajaraami ei saa seostada EKRE kohustusega leida esimesel võimalusel pädev väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri kandidaat. Peaprokuröri kandidaadi esitamine on vastavalt seadusele justiitsministri ülesanne ning loomulikult arutatakse vastav ettepanek valitsuses ühiselt läbi. Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri ametikoht on koalitsioonilepingu järgi Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna täita. Tegemist on riigile ja ka erasektorile tähtsate valdkondadega, mis vajavad täit pühendumist. Seetõttu on oluline, et uus minister peagi ametisse astuks," lausus Ratas.