Justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa) kirjutas sotsiaalmeedias, et EKRE ei peaks oma tühja pinki varjama jutuga, nagu võiks ühe ministri ametikoht olla täitmata seni, kuni valitsus pole ametisse nimetanud uut peaprokuröri. Aegi sõnul on nii veidra loogikaga raske midagi mõistlikku korda saata.

"Kui üks väliskaubandus- ja IT-minister peab oma ametis vastu poolteist päeva ja teine napilt pool aastat, siis on selge, et EKRE-l polnud enne ega ole ilmselt ka nüüd enam sellele kohale ühtki korralikku inimest panna. See on mõistetav, kui erakond pole varem valitsuses olnud, ja seda ausalt tunnistada poleks häbiasi," teatas justiitsminister.

"Aga hakata oma tühja pinki varjama jutuga, et Eesti riigile ülitähtsa ministri ametikoht võiks olla täitmata seni, kuni valitsus pole ametisse nimetanud uut peaprokuröri – nii veidra loogikaga on raske midagi mõistlikku korda saata," lisas ta.

Aegi sõnul on kindel, et Eesti riik saab endale järgmiseks viieks aastaks tubli peaprokuröri, aga EKRE võimekuse pärast väliskaubanduse ja IT ministri kohale väärikas kandidaat leida on ta pärast EKRE juhi laupäevast avaldust tõsiselt mures.

EKRE vastuseisu tõttu jäi pikendamata riigi peaprokurör Lavly Perlingu ametiaeg ja laupäeval andis EKRE esimees, siseminister Mart Helme mõista, et EKRE ei pruugi enne esitada uue väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri kandidaati, kui Aeg ei ole tulnud valitsusse neile sobiva peaprokuröri nimega.