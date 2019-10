Helme: võime ministrikandidaadiga venitada kuni saame sobiva peaprokuröri

EKRE esimees Mart Helme ütles laupäeval erakonna volikogul antud intervjuus ERR-ile, et neil on seitse-kaheksa kandidaati väliskaubanduse ja IT ministri kohale, kuid nad ei pruugi konkreetset kandidaati esitada enne, kui justiitsminister on esitanud EKRE jaoks sobiva peaporkuröri kandidaadi.

Neljapäeval ütlesite, et on lootust, et laupäeval saab ministrikandidaat väljakuulutatud. Kuidas tänane seis on?

Kandidaate lisandub nagu küllusesarvest. Saan täna siin Tartus kokku ühe kandidaadiga. Mulle pakuti veel ühte nime, kellega tuleb kontakti võtta.

See alatu ja pretsedenditu rünnak, mis on meie vastu peavoolumeedias on käivitatud – ja siin pole juttu ainult uuest võimalikust IT ministrist – ning see on väga selgelt ja jõuliselt konsolideerinud meie toetajaskonda, meie liikmeskonda, ja täiesti suvalised inimesed saadavad nimesid, saadavad kontakte, telefoninumbreid, meiliaadresse – võtke ühendust, võtke ühendust, paneme sinna ministri, näitame neile, teeme selle asja ära!

Täna me ei saa kedagi välja käia, sest meil on kõik võimalikud kandidaadid veel üle käimata.

Kui palju on teil praegu tõsiseltvõetavaid kandidaate?

Ma arvan, et mingi seitse-kaheksa on reas. Osa on erakonnast väljastpoolt pakutud, nende kohta on väga raske midagi öelda. Suurem osa on erakonna sees või erakonnaliikmetega seotud. Jurtud sellest, et meil on pink lühike, ei vasta absoluutselt tõele. Meil on kaks inimest ka fraktsioonist, kes võiksid selle koha võtta.

Siin on üks väike knihv ka asja juures – me oleme öelnud, et me ei oota igavesti, kuni Lavly Perling on kohusetäitja – me ootame teatud aja. Me ootame, et justiitsminister esitab uue kandidaadi – aga me oleme mõelnud, et me seni kaua ei täida ka IT-ministri kohta. Me ei ole veel otsustanud.

Kuidas EKRE-l on peaprokuröri kandidaatidega – kas see on ka teil oma taskust võtta?

On. Aga kuna see on justiitsministri poolt esitatav kandidaat. Kui me ühegi kandidaadiga nõus ei ole ja tuleb tupikseis, siis käime oma kandidaadi välja.

Kas see tähendab, et kui te IT ministri kandidaadi leiate, siis te ei esita teda enne ametisse, kui peaprokuröri kandidaat on ka sobiv?

Järgmisel nädalal sõidab peaminister ära ja peaminister peab andma oma heakskiidu ja taustakontroll võtab aega.

Kas on oluline, et peaprokuröri kandidaat tuleks väljastpoolt prokuratuuri?

Ei, see ei ole tingimus. Inimene peab olema selles mõttes usaldusväärne, et me näeme, et tal ei ole mingeid liiga tihedaid sidemeid mõnede teiste organisatsioonidega ja et ta ei ole ilmutanud mingit poliitilist angažeeritust. See tähendab, et ta on inimene, kelle puhul meil ei ole selgelt tõestatavaid näiteid, nagu on siiani olnud, et ta (Perling) väga selgelt teatud poliitilisest ideoloogiast lähtuvalt püüab justiitssüsteemi mõjutada.

Mis on tänase poliitilise avalduse põhisõnum?

See puudutab valistsuväliste organisatsioonide rahastamismudelit. Meil on selge konflikt homokogukonna organisatsioonide rahastamise osas. Me oleme mõnel korral selle teemal (Tanel Kiigega) mõtteid vahetanud, positsioonid ei ole lähenenud. Meie toetajad ootavad meilt väga selgelt valimiseelse lubaduse täitmist, et me lõpetame homoorganisatsioonide rahastamise.

Me võtame vastava avalduse vastu, see on altpoolt tulnud initsiatiiv. Eks me sel teemal mõttevahetusi koalitsioonipartneritega jätkame.

Kas ka Tanel Kiige tool võib kiikuma hakata?

Ei, me nüüd nii radikaalselt ei ole käsitlenud, et me hakkame Tanel Kiigele umbusaldust korraldama. Me tahame leida kompromissi, et millise valitsusväliste organisatsioonide rahastamise mudeli me oleme võimalised välja töötama, see on teema.