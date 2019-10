Lävepakuküsitlused: AfD sai Saksa Tüüringi liidumaal teise tulemuse

Kõige populaarsem oli vasakerakond Die Linke umbes 30 protsendi häältega.

AfD sai vähemalt 23 protsenti häältest, mida on üle kahe korra rohkem kui eelmistel valimistel 2014. aastal.

AfD edestas napilt kantsler Angela Merkeli Kristlik-Demokraatlikku Liitu (CDU), mida toetas 22 protsenti hääletanutest.

Sotsiaaldemokraatidele (SPD) kuulus ainult kaheksa protsenti häältest.

AfD peakandidaat Tüüringis Björn Höcke ütles toetajatele, et 30 aastat pärast Berliini müüri langemist on hääletatud uue revolutsiooni poolt. Höcke hinnangul on AfD arenemas suureks parteiks ka üleriigiliselt.

Selline häälte jaotus võib esmakordselt sundida CDU-d AfD-ga koalitsiooni astuma.

Eelmisel kuul suurendas AfD valimistel kahe Saksamaa idaosa liidumaa parlamendis samuti järsult oma esindatust. Brandenburgi ja Saksimaa liidumaades sai AfD 20 protsendilise toetuse ehk sai suuruselt teiseks erakonnaks.