Saksa meedia näeb Merkeli mantlipärijana nelja poliitikut

Saksamaa liidukantslerile Agela Merkelile mantlipärija leidmise otsingud said esmaspäeval uue pöörde, kui selgus, et tema kunagine soosik ja praegune kaitseminister Annegret Kramp-Karrenbauer ei kavatse järgmistel, 2021. aastal toimuvatel parlamendivalimistel Kristlik-Demokraatlikku Liitu (CDU) juhtida ega järgmiseks liidukantsleriks pürgida.

Praeguseks on teada, et Kramp-Karrenbauer jätkab Saksa kaitseministrina ning juhib ka erakonda uue kandidaadi leidmiseni, vahendasid Politico ja AFP.

Paremtsentristliku CDU järgmise juhi ning kandidaadina liidukantsleri kohale näeb Saksa meedia hetkel nelja poliitikut.

"Kättemaksja": Friedrich Merz

64-aastane Friedrich Merz pole ilmselt Merkelile siiani andestanud seda, et viimane sundis ta taanduma 2002. aastal CDU parlamendifraktsiooni esimehe kohalt.

CDU juhi valimistel 2018. aasta detsembris kaotas ta Merkeli soosikuks olnud Kramp-Karrenbauerile napilt ning on sellest ajast saadik oma võimaluse saabumist oodanud.

Alles käesoleval kuul teatas ta, et lahkub investeerimisfirma BlackRock Saksa haru nõukogust, et pühenduda taas poliitikule ning aidata CDU-l uueneda.

Teda toetavad peamiselt erakonna konservatiivsemad liikmed, sest Merz soovib CDU suunda selgelt paremale pöörata, et meelitada tagasi valijaid, keda on kaotatud immigratsioonivastasele protestiparteile Alternatiiv Saksamaale (Afd).

"Kompromiss": Armin Laschet

58-aastane Armin Laschet on Saksamaa rahvarohkeima liidumaa Nordrhein-Westfaleni juht ning paljude arvates oleks tema see juht, kes suudaks kompromisskandidaadina erakonna erinevad tiivad omavahel lepitada ning tugevaks ühiseks jõuks muuta.

Poliitikas on ta töötanud pikka aega ning ta on olnud rahvasaadik nii Bundestagis kui ka Euroopa Parlamendis. Samuti oli ta Merkeli esimeses valitsuses perekondade minister ning on sageli toetanud senise liidukantsleri mõõdukamat poliitilist joont.

Samas on ta saanud kiita jõuliste sammude eest, mida ta on oma liidumaal kuritegelike jõukude vastu astunud. Mõned tema liberaalsemad vaated teeksid temast aga vastuvõetavama kandidaadi sotsiaaldemokraatidele (SPD), kes on praeguses nn suures koalitsioonis CDU valitsuspartneriks.

"Anti-Merkel": Jens Spahn

39-aastast ambitsioonikat tervishoiuministrit Jens Spahni peavad paljud nn anti-Merkeliks.

Ta on olnud Merkeli varjupaigapoliitika terav kriitik, millega ta on võitnud poolehoidjaid CDU parempoolsemalt tiivalt. Samas on tema näol tegu maailmavaateliselt väga mitmekülgse poliitikuga - ta on avalikult gei, toetab samasooliste abielu ning on majanduslikes küsimustes tuntud liberaal, kuid samal ajal on ta katoliiklane ning on olnud häälekalt senise migratsioonipoliitika vastu.

2002. aastal, kui ta oli 22-aastane, sai Spahnist ajaloo noorim parlamenti valitud poliitik.

"Spahni näol oleks tegu uue algusega," kirjutas liberaal-konservatiivsema suunitlusega päevaleht Frankfurter Allgemeine. Väljaande hinnangul oleks Spahn julge parteijuht ja potentsiaalne järgmine liidukantsler.

"Must hobune": Markus Söder

53-aastane Markus Söder on CDU Baieri liiduma sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalse Liidu (CSU) esimees.

CDU/CSU koostöö seisneb selles, et CDU ei sea oma kandidaate üles Baieri liidumaal ning CSU omakorda ei kandideeri teistel liidumaadel ning parlamendivalimistel ollakse esindatud ühise jõuna. See tähendab ka seda, et CDU/CSU kandidaat liidukantsleri kohale võib teoreetiliselt tulla ka CSU ridadest. Nii oli näiteks 2002. aasta valimistel, kui CDU/CSU liidukantsleri kandidaadiks oli CSU juht Edmund Stoiber. Tookord jäädi Gerhard Schröderi juhitud sotsiaaldemokraatidele väga napilt alla.

CSU-d peetakse CDU-st üldiselt konservatiivsemaks ja Baieri liidumaa peaminister Söder on olnud pikka aega tuntud kui traditsiooniliste kristlike väärtuste kaitsja. Viimasel ajal on ta teinud ka tsentristlikuma kõlaga avaldusi, näiteks kutsunud üles suuremale aktiivsusele keskkonnakaitse vallas.

Samuti mõistis ta selgelt hukka möödunud nädala skandaali Tüüringi liidumaal, kus kohalikud CDU saadikud rikkusid senist "poliitilist tabu" ja hääletasid liidumaa juhti koos AfD saadikutega. Söder kirjeldas sellist olukorda kui "vastuvõetamatut tammi purunemist".