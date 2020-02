Liidumaa hääletuse näol oli tegu üllatusega ning koheselt tabasid Kemmerichi Vaba Demokraatlikku Parteid (FDP) ja Kristlik-Demokraatlikku Liitu (CDU) süüdistused koostöös paremäärmuslastega, mida Saksamaal on ajaloolistel põhjustel peetud poliitiliseks tabuks, vahendasid Politico, BBC ja Yle.

Tegemist oli igal juhul esimese korraga, kui mõne liidumaa juhiks valiti poliitik, keda on toetanud rahvasaadikud paremäärmusluses süüdistatud AfD-st.

Pärast 2019. aasta oktoobris toimunud liidumaa valimisi oli omal ajal Ida-Saksamaa koosseisu kuulunud Tüüringi kohalikus seadusandlikus kogus ehk maapäeval keeruline poliitiline seis. Kõige rohkem kohti ehk 29 saadikut on vasakäärmusluses süüdistatud erakonnal Die Linke. Järgnevad AfD (22), CDU (21), sotsiaaldemokraadid ehk SDP (8), rohelised (5) ja FDP (5). Tulevane liidumaa juht vajas 90-kohalises lihthäälteenamust.

FDP-d esindav Kemmerich esitas oma kandidatuuri alles kolmandas voorus pärast seda, kui Die Linke kandidaat Bodo Ramelow ja AfD poolt toetatud parteitu Christopher Kindervater olid maha hääletatud. Kemmerichi puhul osutuski määravaks see, et ootamatult hääletasid tema poolt ka AfD saadikud. Kemmerichi kandidatuuri poolt hääletas kokku 45 saadikut, vastuhääli oli 44 ning üks saadik jättis hääletamata.

Föderaaltasandil Merkeli koalitsioonikaaslasteks olevad sotsiaaldemokraadid mõistsid hääletustulemuse hukka.

"FDP-d esindav liberaaldemokraat on lasknud end valida Tüüringi liidumaa peaministriks AfD mitteliberaalsetel antidemokraatidel. Ning CDU mängib sellega kaasa," teatas SDP üks juhte Saskia Esken.

Sotsiaaldemokraadist Olaf Scholz süüdistas samuti valitsuspartner CDU-d ja FDP-d koostöös AfD-ga ning märkis, et tulemus lõhub senise tabu.

Üsnagi ebaselge oli ka see, kuidas Kemmerich üldse valitsema hakkaks, kui kohalikus parlamendis on tema parteil vaid viis häält. FDP juht Christian Lindner on kutsunud sotsiaaldemokraate, CDU-d ja rohelisi valitsemises kaasa lööma, kuid vähemalt SDP ja rohelised olid pakkumise juba sisuliselt kohe tagasi lükanud. "Me ei toeta AfD eesmärke, kuid meil ei ole mingit võimu selle üle, kes meie kandidaati toetab."

CDU peasekretär Paul Ziemiak omakorda arvas, et Tüüringi liidumaa jaoks oleks parimaks lahenduseks uute valimiste korraldamine ning seda plaani toetas ka CDU juht Annegret Kramp-Karrenbauer.

Kemmerich aga välistas ARD intervjuus esialgu uute valimiste korraldamise.

Lõuna-Aafrika Vabariigis viisidil olev Merkel mõistis hiljem oma Tüüringi erakonnakaaslaste tegutsemise hukka, süüdistas neid erakonna väärtuste hülgamises ja rõhutas, et liidumaa juhiks saamine AfD häälte abiga on andestamatu, vahendas Deutsche Welle.

Liidukantsler kutsus Kemmerichi üles tagasi astuma ning liidumaa peaministri leidmiseks tuleks Merkeli arvates korraldada uus hääletus.

Kemmerich teatas hiljem, et on otsustanud siiski tagasi astuda, et sillutada teed uutele valimistele.

"Tagasiastumine on vältimatu," nentis ta oma avalduses.

FDP viieliikmeline fraktsioon kinnitas ka soovi korraldada liidumaal uued valimised, mis "eemaldaksid AfD pleki peaministri ametilt".