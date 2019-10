Terviseamet juhib lapsevanemate tähelepanu vaktsineerimise vajalikkusele

"Kampaania eesmärk on tuletada meelde tõsiasja, et vaktsineerimine on parim viis nii oma last kui ennast nakkushaiguste vastu kaitsta," ütles terviseameti peadirektor Merike Jürilo, kelle sõnul on vaktsineerimisega hõlmatus Eestis viimastel aastatel langenud keskmiselt 0,3 protsenti aastas.

Maailma terviseorganisatsiooni ehk WHO soovituste kohaselt peab kogukondliku immuunsuse tekkeks vaktsineerimisega hõlmatus olema vähemalt 95 protsenti, Eestis jääb see mõnede vaktsiinide puhul juba alla kriitilist piiri.

"Vaktsineerimise hõlmatuse langustrendi mõjutavad muu hulgas nii kiire elutempo kui lapse haigestumine päeval, mil ta peaks minema vaktsineerimisele. Tuletame oma kampaaniaga meelde, et lapse vaktsineerimine peab lapsevanema jaoks olema prioriteet ning et ebasobivate asjaolude kokkulangemisel on mõistlik koostöös perearsti või pereõega leida vaktsineerimiseks uus ja sobilikum aeg."

Jürilo sõnul valis terviseamet kampaania tunnuslauseks just "Tule varju" põhjusel, et vaktsineerimine kaitseb nii inimest individuaalselt kui ühiskonna nõrgemaid liikmeid. "Piltlikult öeldes kanname me vaktsineerides endaga kaasas nakkushaiguste eest kaitsvat varju, kaitstes immuunsust omades ka neid, kes ise ühel või teisel põhjusel end vaktsineerida ei saa.

Kuna internetis leidub erinevat väärinfot vaktsiinide ja vaktsineerimise kohta, ilmuvad terviseameti Facebooki-lehel ja veebilehel vaktsineeri.ee ka mõned vaktsineerimisega seonduvaid müüte käsitlevad videod, kus müüdimurdjana astub üles tuntud ajakirjanik Jüri Muttika.

Lapsi ja noorukeid vaktsineeritakse Eestis riikliku immuniseerimiskava alusel. Kava eesmärk on tagada laste ja noorukite õigeaegne ja kõikehõlmav vaktsineerimistega hõlmatus, immuniseerimiskava raames on vaktsineerimine tasuta. Immuniseerimiskavasse kuuluvad vaktsiinid, mis aitavad ennetada raskete tagajärgedega nakkushaigusi ning vältida nendest põhjustatud tüsistusi ja surmajuhte.

Eestis vaktsineeritakse lapsi ja noorukeid tuberkuloosi, B-viirushepatiidi, rotaviirusnakkuse, difteeria, teetanuse, läkaköha, punetiste, leetrite, mumpsi, lastehalvatuse, HPV ja b-tüübi hemofiilusnakkuse vastu. Samuti toimub täiskasvanute vaktsineerimine difteeria-teetanuse vastu iga kümne aasta tagant.