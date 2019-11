Samoal, kus elab umbes 200 000 inimest, on kolmandat nädalat kestnud leetriepideemia, mida on hullemaks teinud vähene vaktsineerimine.

Samoal valmib esmaspäeval programm kohustuslikuks leetritevastaseks vaktsineerimiseks. Lisaks leetritele kavatseb valitsus muuta kohustuslikuks vaktsineerimise ka mumpsi ja rubella (MMR) vastu.

Laupäeval kuulutas valitsus välja eriolukorra ja esmaspäevast on saarel koolid suletud. Samoa rahvusülikool käskis tudengitel koju jääda ja teatas, et selleks nädalaks kavandatud eksamid on tähtajatult edasi lükatud.

Tervishoiuametnike sõnul on kõik hukkunud alla kaheaastased. Kokku on teada 716 haigestumisest, seejuures on pea sada inimest veel haiglas ja 15 saab intensiivravi.

Tervishoiuminister Leausu Take Naseri ütles läinud nädalal, et epideemia läheb ilmselt hullemaks. Tema sõnul on ainult kaks kolmandikku rahvast vaktsineeritud.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja UNICEF-i andmete järgi on aga imikute leetrite vastu vaktsineerimine langenud Samoal alla 30 protsendi taseme.

Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern teatas esmaspäeval, et saadab Samoasse 3000 vaktsiini, medõdesid ja ravitarbeid.

Arderni sõnul sai epideemia alguse Uus-Meremaa turistist.