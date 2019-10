Kreeka on maailma suurim konservvirsikute eksportija ning viiendik 150 tonnisest ekspordist läheb USAsse. Impordimaks sellelt kaubalt tõuseb 18 protsendilt 43 protsendile, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ainuüksi Makedoonia provintsis varustab konservitehaseid, mida on 17, enam kui 10 000 virsikukasvatajat.

USA tollimäärad kerkisid just siis, kui Kreekast oli teele läinud 50 miljoni purgi suurune partii. Nüüd ei taha paljud vahendajad enam seda kaupa ja ka Euroopasse ei saa tuua tagasi purke, mis ei vasta euronõuetele, sest lähtutud on Ameerika standardist.

"Ühtäkki tuli see sõda Euroopa ja Ameerika vahel ja mille pärast. Mingite lennukite pärast. Me ei osanud iial ette kujutada, et see võiks mõjutada meie lihtsat tööd siin väikeses paigas keset Makedooniat, Thessaloniki lähistel ja et võiksime olla sellest sõjast mõjutatud," kommenteeris Kreeka konserviliidu president Kostas Apostolou.