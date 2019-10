Põlevkivitehaste jääkgaas võib tulevikus katta kolmandiku aastasest elektrivajadusest

Kui Eesti Energia ja VKG rajatav põlevkiviõli eelrafineerimistehas tööle hakkab, suureneb põlevkiviõlitehaste maht sedavõrd, et nende jääkgaasiga saab toota kuni 2,5 teravatt-tundi elektrit ehk umbes kolmandiku Eesti aastasest elektrivajadusest.

Ehkki eelrafineerimistehase tehnoloogilise protsessi käigus elektrienergia tootmiseks vajaliku gaasi ei teki, tekib see kõrvalproduktina õli tootmisel põlevkiviõlitehastes. Sellest gaasist on võimalik toota elektri- ja soojusenergiat ning tehnoloogilist auru.

VKG suhtekorraldusjuht Irina Bojenko ütles ERR-ile, et kui eelrafineerimistehas tööle hakkab, kasvab põlevkiviõli aastamaht 1,6 miljoni tonnini ja põlevkivigaasi lisandub nii palju, et sellega saab toota aastas 2,3-2,5 teravatt-tundi elektrit, mis on umbes 30 protsenti Eesti praegusest aastavajadusest.

Möödunud aastal töötlesid VKG tootmisüksused ümber kokku 4,8 miljonit tonni põlevkivi, millest saadi üle 620 000 tonni põlevkiviõlitooteid ning põlevkivigaasist üks teravatt-tund soojus- ja elektrienergiat.

Põlevkiviõlitootjad tahavad enam kui 600 miljonit eurot maksva eelrafineerimistehase rajada selleks, et pehmendada üleminekut fossiilkütuselt teistele energiaallikatele.

Praegu tegelevad VKG ja Eesti Energia eelprojekteerimisega. Valitakse tehnoloogiat, selgitatakse välja investeeringu võimalikku maksumust ja rahastamisallikaid.