USA föderaalkohtunik peatas karmi abordikeelu jõustumise Alabamas

Keeld pidi jõustuma 15. novembril, kuid USA ringkonnakohtunik Myron Thompson väljastas tõkendi otsuse langetamiseni hagi suhtes, millega taotletakse keelu põhiseadusvastaseks kuulutamist.

"Keelu jõustamine tekitaks tõsist ja korvamatut kahju, rikkudes õigust privaatsusele ja takistades naistel Alabamas aborti teha," ütles kohtunik.

Vabariiklaste enamusega Alabama senat toetas kevadel häältega 25-6 seaduseelnõu, mis muudab abordi mis tahes raseduse järgus kuriteoks, mille eest on maksimaalne karistusmäär 99-aastane ehk eluaegne vanglakaristus. Kuberner Kay Ivey jõustas seaduseelnõu mais.

Seaduse toetajad on öelnud, et õigusakt on teadlikult koostatud nõnda, et see läheks vastuollu USA ülemkohtu 1973. aastast pärineva murrangulise otsusega, mis seadustas abordi üle kogu Ühendriikide.

Nad loodavad, et see toob kaasa kohtuasja, mis sunniks kohtunikke abordiõiguse küsimust uuesti läbi vaatama.