Postimees Grupi juhi Andrus Raudsalu sõnul on ajakirjandus kui äri tänasel hektel koht, kus suurt kasumit loota pole, ning Postimehe eesmärk on liikuda kahjumi vähendamise suunas, et vähemalt nulli jõuda.

"Uudismeedia tootmine on pigem täna meie turul tegevus, kuhu tulebki peale maksta kahjuks. Kui vaadata asja suuremas perspektiivis, siis me oleme täna ju osaliselt tänu kuulutusteportaalide müügile väga hästi kapitaliseeritud ettevõtete grupi osa, kellel kasumlikkusega probleeme ei ole. Ja see, et meil täna on olemas Eestis inimesed, kes on valmis vaba ajakirjanduse nimel kandma ka teatavaid kulusid, on tervitatav ja teistpidi teeb see meid jällegi täiesti sõltumatuks," kommenteeris Raudsalu.

"Me oleme küll vaikselt sinnapoole teel, et oma kahjumit vähendada ja ühel hetkel jõuda ka nulli, aga ka omaniku ootus ei ole see, et ta hakkaks nüüd Postimehest ülisuuri kasumeid välja võtma," lisas Raudsalu.