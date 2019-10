Kui veel augusti keskel kinnitas toonane Postimees Grupi juhatuse esimees Andres Kull, et Vene telekanalite reklaamimüügi plaanile võib joone alla tõmmata, siis täna kinnitas septembris juhatuse esimehe kohusetäitjaks asunud Andrus Raudsalu, et otsus on ümber vaadatud, kirjutab Delfi.

"See on puhas majanduslik otsus. Me võitleme selle nimel, et saada oma telekanalid kuidagi nulli ja see telekanalite paketi laiendamine müügi mõttes on üks võimalus," selgitas Raudsalu.

Mõned päevad tagasi sündinud otsusele eelnesid Raudsalu sõnul pikad läbirääkimised partneriga.

Kui augustis otsustati Vene telekanalite reklaamimüügist Postimehe toimetuse vastuseisu võttu loobuda, siis nüüd olevat toimetuse võtmeisikutega uuesti räägitud. Küsimusele, mida nad arvasid, jättis Raudsalu vastamata, kuid kinnitas, et tegemist on lõppkokkuvõttes majandusliku otsusega.

Raudsalu kinnitas, et Postimehe toimetusel on vaba voli telekanalite sisu kritiseerida ja Postimees Grupp ei ole seisukohal, et mingisugused Vene propagandasaated peaksid Eestisse jõudma.

Postimehe uuriva ajakirjanduse juht Holger Roonemaa ütles augusti algul ERR-ile, et ei mõista otsust võtta alates 1. jaanuarist üle Venemaa telekanalite, sealhulgas PBK reklaamimüük Eestis. Postimehes Venemaa mõjutustegevusest ja propagandast mitmeid põhjalikke käsitlusi kirjutanud Roonemaa ütles ERR-ile, et tema jaoks oli see uudis ehmatav.

"Olgugi, et tegemist on ärilise otsusega, mis toimetust sisuliselt ei puuduta, muudaks see edaspidi meie vastava teemakajastuse rünnatavaks. Venemaa mõjutustegevus, sealhulgas vaenuliku propaganda levitamine telekanalites, on Eesti jaoks äärmiselt tõsine oht ja Postimees Grupp ei tohiks seda omalt poolt soodustada," ütles Roonemaa toonal ERR-ile.

Läbi koostööleppe peaksid Postimees Grupi telekanalite müügiportfelli lisanduma neli uut kanalit: PBK, NTV Estonia, REN-TV Estonia ja DOM Kino.