Följeton. Otsepäevik ehk Kurm purjede all

Eesti viimaste aastate olulisim mereuuring on alanud. Läänemere peidetud saladusi on suundunud otsima väsimatu süvaveeuurija Kurm koos hulga merekarude, ajakirjanike, operaatorite ja turundusspetsialistidega. Toome teieni uurimislaeval toimuva otsepäevikuna.

7.00 Asume teele. Nagu kirjutas kirjanik: "On imeilus hommik, nagu seda juhtub hiliskevadel või, kui soovite varakevadel, kui rohu ja lehtede hõrkroheline toon on varjundi võrra sügavamaks muutunud ja loodus sarnaneb kauni tütarlapsega, kes väriseb läheneva küpsuse kummaliselt ärevatest tuksetest." Ütlen seda Kurmile, aga ta on juba süvenenud mingitesse paberitesse. Ude ütleb, et on sügis, mitte kevad.

7.05 Kurm ütleb, et need paberid on ta uued visiitkaardid. Ta näitab neid mulle. Visiitkaardile on trükitud "MK-Estonija". Tõotab tulla väga huvitav päev.

7.06-10.00 Midagi ei juhtu.

10.05 Kirjutan koosolekult. Koosolekul ei juhtu midagi.

11.00 Oleme jäänud pidama enne kanalit ja seisame ühe koha peal. Kurm vaatab vette ja märkab seal midagi. "Kas see võib olla Rootsi allveelaev?" küsib ta kaptenilt. "Ma ei usu," ütleb kapten. "Need olid ilmselt räimed." Midagi seal siiski oli. Kurm rõhutab, et seda on vaja uurida ja võtab välja hulga erinevaid kaarte.

11.05-12.08 Uurime kaarte. Meeskond uurib kaarte erilise huviga. "Mis need on?" küsib meeskond. "Kaardid," vastab Kurm.

13.00 Käes on lõunaaeg. Kokal kõrbes pudru põhja. See on paha märk. Masti otsa tõmmatud sai koka vana särk. Kurmile paistis see kui viimsepäevamärk. Ta andis sel teemal ka eksklusiivinterjuu. Siis ei juhtu jälle midagi.

14.41 Liikusime natukene tagasi. Uurimislaeva psühholoog paigutati tühja rummivaati. Kuhu rumm sai? Uus müsteerium!

14.55 Kapten tunnistab, et ta on tegelikult 15-aastane. Kurmi see ei heiduta ja ütleb, et maa seadused merel ei kehti. Meeskond kuulab teda hinge kinni pidades.

15.09 Tuukritel on uurimisretke eestvedajatele palju küsimusi. "Et lisaraskus liialt rõhub minu keha, siis pinsile saan varem, nagu oletan?" küsib üks tuuker. Kurm lubab asja uurida.

16.00-17.00 Midagi ei juhtu, aga selle eest seisab laev paigal. Meeskond koguneb uurima mõõdikuid, mis näitavad reaalajas, palju kulub uurimisretkele Postimehe omaniku raha. Mõõdikud liiguvad kiiresti.

17.32-19.10 Otsepäevik on jätkuvalt Postimehe veebilehe esilugu. See on päeva esimene suurim õnnestumine. Muud ei juhtu midagi.

19.33 Kurm ütleb, et ühel hetkel tundus, et see asi tuleb ära teha ja saadab selle sõnumi kambüüsi. Jääme kambüüsist vastust ootama. Ilm on jätkuvalt väga ilus.

19.40 Kambüüsist saabub kauaoodatud teade: "Kotletid". Võib rahule jääda.

19.59 Ootamatult selgub, et kanal, kuhu peame suunduma, on eratee. Vastav tahvel oli väljas. Kurm lubab tahvli ülespanija maja maha põletada ja varemetel kupleesid laulda. Ude arvab, et see oleks liig.

20.57 Suundume Taani väinade suunas. Miks?

22.00 Kirjutan kajutist. Kajutis ei juhtu midagi. Levib kuuldus, et esimene tüürimees ei raatsi iial juua, kõik oma kopkad tahab kodumaale tuua.

22.29 Kurm kutsub kokku erakorralise koosoleku. Kurm oli avastanud oma kampsuni kaenla alt augu. Kahtlus langeb Rootsi võimudele. Setumaale saadetakse sõnum, et vaja on lisafinantseeringut uue kampsuni ostmiseks.

00.00 Kurm rõhutab, et tal on kindel plaan minna magama. Enne uinumist lubab ta informatsiooni õgida. Ude arvab, et see on hea mõte.

01.30 Üle rahutu Läänemere on langemas sünkmust septembriöö, mille sulnist vaikust häirivad vaid üksikud kajakad ja uurimislaevast üle lendavad droonid, mis kui igaviku saladuste hoidjad viivad meid ühe seiklusrikka päeva lõpust uue, veelgi seiklusrikkama, avastustest tiine päeva juurte juurde. Järgne mulle, digitellimusega lugeja, juba homme hommikul!