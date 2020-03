On tuvastatud ja avastatud 5478 uut positiivset töllerdamise juhtumit, kus suured seltskonnad keelust hoolimata ninapidi koos aega veetsid, raporteerib Madis Seppam.

Koroonaviiruse kriis on raskesse olukorda pannud paljud ettevõtted ning eriolukord mõjutab kahtlemata kõigi igapäevaelu. Kehtestatud meetmed on ette nähtud selleks, et meditsiinisüsteemi mitte üle koormata.

Kuigi lõviosa kodanikest peab soovitustest kinni, leidub siiski ka neid, kes üldiseks hüvanguks seatud piiranguid eiravad. Nii avastati möödunud ööpäeval 5478 uut positiivset töllerdamise juhtumit, kus suured seltskonnad keelust hoolimata ninapidi koos aega veetsid.

Harjumaa eriolukorra regiooni töllerdamise osakonna juhataja Meelis Leibovski sõnas, et olukord pole kiita ka ühismeedias.

"Virtuaaltöllerdamine on inimeste kojujäämise hetkest suurenenud 460 protsenti," ütles Leibovski töllerdamisele pühendatud erakorralisel pressikonverentsil, mida kõik telekanalid ja portaalid otse üle kandsid.

"Sotsiaalmeedia ja portaalide kommentaariumid on täis töllmokkasid, kes levitavad vandenõuteooriaid ning värskeid Mensa-klubi spetsialiste, kes püüavad kogu inimkonda tabanud õnnetuses süüdlaseid leida. Rääkimata igasugu vaktsineerimisvastastest, posijatest, horo- ja taroskoobi meistritest, 5G-hüsteerikutest ning teistest petistest," lisas Leibovski, ilmutades Eesti juhtivametniku kohta üpris harvanähtavat kirglikkust ja selgesõnalisust.

Pressikonverentsil lubati, et kõik eriolukorra regioonide juhid lisavad tänavatele patrullautosid, kes nüüdsest hakkavad ruuporitest soovitusi jagama inimesele arusaadavas keeles: "Ärge töllerdage, nahh! Ärge postitage sotsiaalmeedias igasugu iba, tramaivõi!"

Uute juhtumite valguses tekib kindlasti küsimus, et mis saab apteegireformi jõustudes 1. aprillil, kui osad apteegid suletakse. Kas siis ei saa enam töllerdamise teste osta? Mida teha, kui kahtlustad endal töllerdamise batsilli?

"Internetis töllerdava vanema eeskuju nakkab koduseinte vahel kergemini."

"Võrreldes koroonaviiruse testidega on töllerdamise proov kõigile taskukohane ja kättesaadav," vastas Meelis Leibovski murelike kodanike küsimusi ennetades. "Kui piirad kriisi ajal väljumisi ainult vajalikuga ning väldid suuri seltskondi, on su test negatiivne ning oht, et oled töllerdamisega nakatunud, minimaalne. Inimkond tänab sind! Virtuaaltöllerdamise vastu aitab kahjuks ainult parem haridus, mis nüüd koduõppe režiimis võib muidugi löögi alla sattuda, sest internetis töllerdava vanema eeskuju nakkab koduseinte vahel kergemini."

Eriolukorra peaproviisor Mart Helme jagas apteekide rivi hõrenemise puhuks ka rahvameditsiini tarkusi: "Uskuge mind – värske nahkhiire koib juurib ühiskonnast selle töllerdamise välja. Punkt number üks – püüa kinni nahkhiir. Punkt number kaks – kraadi oma nahkhiirt ja veendu, et ta ei köhi. Punkt number kolm – lutsuta nahkhiire koiba vähemalt kakskümmend sekundit. Punkt number neli – lase nahkhiir vabaks. Punkt number viis – vaata, kuidas nahkhiir imestunult minema lendab."

Vabariigi President Kersti Kaljulaid tegi töllerdajate teadlikkuse tõstmiseks ettepaneku koguneda pühapäeviti kell 20 akendele ning keerutada kollektiivselt meelekohal sõrme. Facebooki-üritusega on juba ühinenud ka eriolukorra juht Jüri Ratas, Reformierakonna liider Kaja Kallas ning välisminister Urmas Reinsalu.

Jagage seda postitust, sest digitaalset müra ei saa kunagi liiga palju olla! Kõigi jagajate vahel läheb loosi kodune töllerdamise test ja tervendava mõjuga värske nahkhiir.

* Käesoleva artikli näol on tegemist följetoniga.