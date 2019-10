Tallinn tahab riigilt luba autoromud tänavatelt ära vedada

Tallinnal on läbi aastate olnud suured probleemid sõidukitega, mis on jäetud tänavatele ning seisavad seal aastaid, takistades liiklust, parkimist ja teehooldustöid, eriti keeruline on olukord talvel, märkis linnapea Mihhail Kõlvart majandus- ja taristuminister Taavi Aasale saadetud kirjas.

Lisaks linnapildi risustamisele ja liikluse takistamisele on sellised sõidukid linnapea sõnul kurjategijatele sihtmärgiks ning mahajäetud sõidukeid pannakse põlema, rüüstatakse ning mõni kodanik asub sinna lausa elama.

"Reaalsus on see, et selliseid mahajäetud sõidukeid on oluliselt rohkem ning tänasel päeval ei ole kahjuks ühtegi seadusest tulenevat mõjutusvahendit, mis aitaks olukorda linnpildis parandada ning linnaelanike turvatunne ja muret leevendada," kirjutas Kõlvart.

Kõlvart soovib, et kohalikele omavalitsustele kui teede omanikele antaks õigus teisaldada mahajäetud sõidukeid ning keelata nende hoidmine avalikul teel ja linnaruumis ilma linna loata.

Praegu saab linn teha valesti parkimise eest trahvi kuni 40 eurot, kuid sõiduk on pargitud keelatud kohta nii, et see takistab liiklust ja on ohtlik teistele liiklejatele. Kui parkimisrikkumine pole nii tõsine, saab teha trahvi veel vähem, 20 eurot. Kõlvarti sõnul on praeguse maksimumtrahvid ilmselgelt liiga pisikesed, et nendega saaks kedagi mõjutada.

Parkimis- ja peatumiskeelud peaksid küll välistama sõiduki hoidmise keelatud kohtades, kuid linnapea hinnangul pole need piisavad.

Linn soovib, et liiklusseadusesse lisatakse punkt, et teisaldada saab avalikult teelt ja linnaruumist sõidukeid, millel ei ole pikemat aega (linna pakub välja kuud kuud) kehtivat tehnoülevaatust või liikluskindlustust või registrikannet.

Nii saaks linn peale sõiduki hoiule võtmist, kui omanik aasta jooksul sõiduki vastu huvi ei tunne, sõiduk kas hävitada või müüki panna. "Sellise meetme kasutamine kutsuks paljusid hoolimatuid sõidukiomanikke seaduskuulekalt käituma," leidis Kõlvart.

Linnapea hinnangul ei põhjustaks taolised muudatused seaduses põhiõiguslikke riiveid, sest iga linnkodanik peab nagunii tagama, et ta oma tegevusega ei tekita ohtu teistele ega muuda elukeskkonda ebaturvaliseks.

Linn saab aastas sadu teateid mahajäetud sõidukitest, mis on kuhugi seisma jäetud erinevatel põhjustel – kas pole sõiduk pikka aega läbinud tehnoülevaatust või on kindlustamata või on registrikanne kustutatud või on sõiduk lihtsalt keskkonnaohtlik. Põhjuseks võib olla ka omanikult juhtumisõiguse äravõtmine või lihtsalt huvi kadumine sõiduki kasutamise vastu.

Linn soovib, et nende ettepanekud lisatakse liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõusse.