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Pommikahtluste arv Eestis kasvab

Eesti
Päästeameti demineerija.
Päästeameti demineerija. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Pommikahtluste arv kasvab ning omanikuta jäetud esemete kontrollimine nõuab päästjatelt ja politseilt palju ressurssi

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) teatel registreeriti Eestis kahel eelmisel aastal üle saja pommikahtlusega seotud väljakutset. Tänavu esimese viie kuuga on selliseid juhtmeid olnud juba 83. 

Paljud juhtumid saavad alguse lihtsalt avalikku ruumi jäetud esemetest.

Tallinna kesklinnas tekitas eelmisel nädalal pommikahtluse bussipeatusesse jäetud omanikuta kohver. Ohtu ei leitud. Politsei andmetel tuvastasid demineerijad, et bussipeatusesse jäetud kohvris olid vaid riided. 

Siiski ütles Lääne-Harju politseijaoskonna patrulltalituse juht Lennart Kams, et iga sellist teadet tuleb võtta tõsiselt.

"Julgustame inimesi kahtlastest omanikuta jäetud kottidest ja kohvritest teavitama. Sellisel juhul saavad patrullpolitseinikud ja päästeameti demineerijad kiiresti sündmuskohale reageerida, vajadusel liikluse sulgeda, perimeetri luua ning võimalikku ohtu kontrollida," märkis Kams.

"Sellised olukorrad nõuavad märkimisväärset ressurssi nii politseilt kui ka päästeametilt, mistõttu palume kõigil oma asjadel hoolikalt silma peal hoida. Ärge jätke oma kotti või kohvrit järelevalveta. Suurema prügi palume viia jäätmejaama, mitte avalikus ruumis oleva prügikasti kõrvale," rõhutas .

Ohutuse tagamiseks tehtud piirangud mõjutavad sageli ka liiklust ning ühistranspordi liikumist.

"Kõik sellised tavapärasest erinevad sündmused mõjutavad ühistransporti," ütles Tallinna Linnatranspordi juhatuse liige Kaido Padar. "Kui politsei või pääste on tee sulgenud, mõjutab see ka meie liiklust. Oleme jõustruktuuridega kokku leppinud, et võimalusel lastakse ühistransport läbi ning suuremate juhtumite korral teavitatakse meie juhtimiskeskust. Vajadusel saame sõiduki liinilt maha võtta, et inimesed ei peaks välitingimustes ootama."

Padari sõnul on sellistes olukordades sõidukijuhtide peamine ülesanne tagada reisijate turvalisus.

"Trammijuhi kohustus on peatada sõiduk ohutus kohas, avada uksed ja lasta inimesed välja. Tihti ei tea ka juht ise kohe, kui kaua seisak kestab või mis täpselt juhtunud on. Tema peamine ülesanne on tagada reisijate ja sõiduki ohutus," lausus Padar.

Toimetaja: Valner Väino

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