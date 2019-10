Euroopa Komisjon tegi ettepaneku anda toetust Läänemere idaosa kaluritele

"Läänemere idaosa tursavarude olukord on erakordselt kriitiline – teadlaste kinnitusel kaotame keskkonnasurve tõttu kolm korda rohkem kalu kui kalapüügist tingituna. Mitte kusagil mujal Euroopas ei ole sellist olukorda. Täna esitatud ettepanekuga soovitakse seda muuta: loome tingimused, mis aitavad tursavarudel taastuda, toetades samal ajal kohalikke kogukondi, mis sõltuvad neist varudest. Nii Läänemere kala kui ka kalurid väärivad tulevikku," ütles keskkonna, kalanduse ja merenduse volinik Karmenu Vella pressiteates.

Idaosa tursk on üks Läänemere peamisi püügivaldkondi, aga kalavarud on väga kehvas seisus. Nõukogu 14.–15. oktoobri istungil võtsid kalandusvaldkonna ministrid komisjoni ettepaneku aluseks ja leppisid kokku selles, et vähendavad 2020. aastal kalapüügivõimalusi nulli lähedale.

Ehkki see samm on vajalik, et anda kalavarudele võimalus taastuda, tunnistab komisjon, et see tähendab ka ulatuslikke ja vältimatuid majanduslikke raskusi tavapäraselt seda kala püüdvate laevastike ja kalapüügikogukondade jaoks. Tänase ettepanekuga soovib komisjon leevendada püügikeelu majanduslikku mõju ja pakkuda abi kaluritele, kes selle tõttu enim kannatavad. Euroopa merendus- ja kalandusfond (EMKF) pakub neile selles majanduslikult raskes olukorras rahalist toetust.

Ettepanekuga antakse tursapüügi lõpetamisest mõjutatud liikmesriikidele eelkõige võimalus kasutada teatavatel tingimustel osa oma kulutamata EMKF-i vahenditest selleks, et toetada laevaomanikke, kes soovivad oma Läänemere idaosa tursapüügiks kasutatavad laevad püsivalt kasutusest kõrvaldada. Samal ajal piiratakse ettepaneku kohaselt selliste laevade arvu, mis võivad Läänemere idaosas turska püüda, tagades, et EMKF-i toetuse abil laevastikult äravõetud püügimaht vähendab survet tursavarudele ja aitab neil aja jooksul taastuda.

Ettepanekuga ei suurendata EMKFi rahastamist liikmesriigi kohta ega EL-i üldist eelarveosa.

Lisaks teeb komisjon ettepaneku, võttes arvesse Läänemere ökosüsteemi erakordselt ebakindlat olukorda, tugevdada kontrolli ja andmete kogumist Läänemerel, isegi pärast praegust keeluaega.

Alates 2020. aastast tuleks Läänemere idaosas tursapüügiga tegelevad laevad varustada laevaseiresüsteemiga või muu samaväärse elektroonilise seiresüsteemiga. Peale selle peaks vähemalt 20 protsendi kõnealuste laevade pardal olema vaatlejad. See võimaldab teadlastel koguda rohkem ja paremaid andmeid selle kohta, milline on kalavarude olukord ning kuidas püügitegevus seda olulist kalavaru mõjutab.