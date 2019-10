Aeg välistaks riigireeturite ja pedofiilide ennetähtaegse vabanemise

Justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa) andis ministeeriumi kriminaalpoliitika juristidele korralduse üle vaadata õigusraamistik, et teatud kuriteoliikide puhul ei saaks ennetähtaegselt vanglast vabaneda.

"Minu meelest ei ole aktsepteeritav, et meil kehtivad reeglid, mille tõttu on riigi vastu käe tõstnutel ja teistel ühiskonnale üliohtlikel kurjategijatel, näiteks pedofiilidel, sarivägistajatel ja sarimõrvaritel võimalus ennetähtaegselt vabaneda," ütles Aeg. Ta lisas, et õigusraamistik tuleb läbi vaadata ja välja selgitada, kas selle olukorra parandamiseks piisab vangla siseregulatsioonide muudatustest või tuleb muudatused teha seadustes.

"Igal juhul tuleb aga edaspidi see võimalus, et sellised kurjategijad saavad ennetähtaegselt vabaneda, välistada."

Minister ootab esimesi analüüsi tulemusi kuu aja jooksul.