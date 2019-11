Ukraina välisminister: Venemaaga tuleb uus suur vangide vahetus

"Praegu valmistume veelgi suuremaks vahetuseks. (...) See ei ole ooteaeg, see on vahetuseks sobivate kandidaatide valimise aeg, vabastamise võimaluse uurimise aeg," ütles välisminister teleusutluses.

Vastuseks küsimusele, kas vahetus leiab aset pärast Normandia formaadi kohtumist, kostis Prõstaiko: "Tahaksin, et see toimuks võimalikult kiiresti. Me ei seo end üldse Normandia formaadi tippkohtumisega. Kui tippkohtumine vahetust ka soodustab, ei ole meil midagi selle vastu. Meie jaoks on iga inimeste vabastamisega seotud viivitus pehmelt öeldes tragöödia. Me ei seo end sellega mitte kuidagi."

Minister märkis ka, et vägede lahutamine Donbassis võtab tema arvates aega "paar nädalat". "Tahaks uskuda, et ... juba novembris toimub nelja riigijuhi tasemel kohtumine," lisas ta.