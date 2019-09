Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski hinnangul õnnestus tal panna kolmapäevasel kohtumisel USA president Donald Trumpi mõistma, et Krimmi poolsaar on lahutamatu osa Ukrainast.

"Me rääkisime ka, see on täitsa põnev lugu, Krimmist. Teate, et oli väiteid, et kuidas on seal inimesed, kui nad ei räägi ukraina keelt, vaid vene keelt. Ma selgitasin talle, et see on meie maa, et seal on inimesed... et meil pole mingeid küsimusi suhtlemise ja keele küsimuses. Riigikeel on ukraina keel," ütles Zelenski New Yorgis ÜRO peakorteris ajakirjanikele pärast kohtumist Trumpiga.

"Mulle tundub, et ma kuulsin seda ja ta on tõepoolest nõus, et see (Krimm) on meie maa ning me võtame selle tagasi. Ta (Trump) ütles jah, te peate tegema tööd ja (USA) aitab teid," ütles Ukraina president.

Zelenski: Lavrov tuli minu juurde ja väljendas soovi sõda lõpetada

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et rääkis teisipäeval New Yorgis põgusalt Vene välisministri Sergei Lavroviga, kes ütles, et Venemaa tahab lõpetada sõda Donbassis.

"Lavrov tuli minu juurde ja ütles, et tahab tutvust sobitada. Ta ütles, et nad tahavad väga lõpetada sõda Donbassis ja ta õnnitles mind vangide vahetuse puhul. See oli väga põgus vestlus. Me olime järjekorras," ütles Zelenski kolmapäeva õhtul New Yorgis pressikonverentsil pärast kohtumist USA presidendi Donald Trumpiga.

Kiiev annab endast kõik, et sõda Donbassis lõpetada, ütles Zelenski.

"See on meie riik. See on meie maa. Kui te (Venemaa) valmis olete, siis lõpetagem see sõda, andke meie territooriumid meile tagasi ja vahetame inimesi," kirjeldas Ukraina riigipea oma vestlust Lavroviga.

Allikas Ukraina presidendi kantseleist ütles varem Interfaxile, et Zelenskil oli lühike vestlus Lavroviga, et arutada ettevalmistusi Normandia neliku tippkohtumiseks.

"USA presidendi pidulikul vastuvõtul New Yorgis leidis Lavrovi algatusel aset põgus dialoog. Nad arutasid lühidalt Normandia formaati," ütles allikas.

Trump võõrustas vastuvõtul paljusid maailma liidreid, teiste seas Prantsuse presidenti Emmanuel Macroni, Saksa kantslerit Angela Merkelit jt.

Zelenski hinnangul ohustab Nord Stream 2 Ukraina energiajulgeolekut

Nord Stream 2 ohustab Ukraina energiajulgeolekut, ütles Zelenski kolmapäeval.

USA avalikustas protokolli Trumpi ja Zelenski telefonivestlusest, milles Zelenski kritiseeris EL-i liidreid.

"Ma vastutan iga sõna eest, mida ma ütlen. Ma olen tänanud mitu korda, ma olen tänulik ka praegu. Kohtumisel president Trumpiga ma ütlesin, et olen tänulik iga abi eest Ukrainale meie Euroopa liidritelt, proua Merkelilt, härra Macronilt ja teistelt. Vestlus Trumpiga toimus väga keerulisel ajal, kui Venemaa võeti tagasi PACE-i, sanktsioonid ei mõjutanud nii palju Nord Stream 2 ehitust ning ma rääkisin sellest kõigi liidritega, keda ma selles vestluses mainisin või ei maininud," ütles Zelenski ajakirjanikele New Yorgis pärast kohtumist USA presidendi Donald Trumpiga.

Zelenski sõnul ei taha ta mitte kellegi kohta halvasti öelda ning on tänulik kõigile, kes Ukrainat aitavad.

"Kuid ma rääkisin tõtt, sest Nord Stream 2 on suureks ohuks meie energiajulgeolekule, kuna me võime kaotada transiidiraha, umbes kolm miljardit dollarit. Minu hinnangul on Nord Stream selline sanktsioonide järk-järguline tühistamine. See on minu isiklik vaatenurk ning ma olen selle suhtes avameelne. Ma tänan teid väga kõige muu eest," ütles Ukraina president.

Ukraina on sõltuv Vene maagaasist ja pelgab Moskva plaani hakata tarnima gaasi Saksamaale läbi Nord Stream 2 gaasitoru, mis läheb Ukrainast mööda.