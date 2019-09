Ukraina võimud püüdsid juunis kinni Volodõmõr Tsemahhi, keda süüdistatakse Ida-Ukraina nn separatistide poolel võitlemises.

Rühm Euroopa Parlamendi liikmeid peab Tsemahhi "oluliseks tunnistajaks" ning palusid Kiievilt luba kuulata ta MH17 juurdluse raames üle.

Kiievi apellatsioonikohtunik Juri Sliva otsustas Tsemahhi vabadusse lasta, kuid manitses teda olema ülekuulamiseks kättesaadav ja mitte riigist lahkuma.

Tsemahh on Ukraina kodanik, kes oli arvatavalt vastutav separatistliku Donetski Rahvavabariigi õhutõrje eest Donetski oblastis Snižne lähistel, kus tulistati 2014. aasta 17. juulil alla Malaysia Airlinesi lend MH17. Rünnakus hukkus 298 inimest, kellest enamik olid Hollandi kodanikud.

Kuigi Ukraina ei ole tema osalust MH17 allatulistamises kinnitanud, palusid 40 Euroopa seadusandjat kolmapäeval president Volodõmõr Zelenskit, et kahtlusalune oleks kättesaadav ülekuulamiseks Hollandi juhitud juurdluse raames.

Vene ja Ukraina meedia vahendasid, et Moskva nõuab Tsemahhi üleandmist Venemaale osana plaanitavast vangide vahetusest.

Hollandi eurosaadiku Kati Piri sõnul on Tsemahhi väljavahetamine "kummaline nõudmine, mis viitab sellele, et Vene valitsus tahab takistada selle kahtlusaluse esinemist kohtus".

Vangivahetuse kõnelustega kursis olev Ukraina allikas ütles AFP-le, et vahetus leiab aset lähiajal, võimalik, et juba sel nädalal. Ta keeldus aga kinnitamast, kas Tsemahh kuulub vahetatavate sekka.

Vene president Vladimir Putin ütles neljapäeval, et Vene-Ukraina läbirääkimised kinnipeetud isikute vahetamise üle on jõudnud lõppjärku.

Rahvusvaheline uurimine selgitas välja, et lennuk tulistati Venemaal valmistatud BUK-raketiga alla Ukraina separatistide kontrollitud aladelt. Uurijate sõnul oli rakett pärit Vene sõjaväe 53. õhutõrje raketibrigaadist.

Tsemahhi vabastamine on toonud Ukrainas kaasa kriitika ning mõned ennustasid, et see mõjutab uue presidendi katseid soojendada suhteid Euroopa Liiduga.

"Ukrainast on sisuliselt saamas MH17 kuritöö kaasvandenõulane," kirjutas ajakirjanik Petro Šuklinov Facebookis.

Putin: Ukrainaga vangide vahetamise läbirääkimised on lõppjärgus

Vene-Ukraina läbirääkimised kinnipeetavate isikute vahetamise üle on jõudnud lõppsirgele, ütles Vene president Vladimir Putin.

"Lähtudes humanismikaalutlustest, läheneme läbirääkimiste lõpule viimisele, mida me peame muu hulgas ametlike võimudega. Arvan, et lähiajal saab see teatavaks," vastas Putin Ida Majandusfoorumil moderaatori küsimusele, millal vahetus aset leiab.

Presidendi sõnul saab vahetus olema "suuremõõtmeline".

Putin: ajaloolises vaates saavad Vene-Ukraina suhted täielikult korda

Putin on veendunud, et ajaloolises vaates saavad Vene-Ukraina suhted täielikult korda.

"Arvan, et ajaloolises vaates on see möödapääsmatu. Minu arvates saavad Vene-Ukraina suhted täielikult korda, sest me oleme ühe ja selle sama rahva kaks osa, olen sellest mitu korda rääkinud," ütles Putin Ida Majandusfoorumil.

"Mis puutub lähivaatesse, siis see sõltub suurel määral ametisolevast Ukraina juhtkonnast," lisas president.

Putin Medvedtšukile: Vene turg on Ukrainale parim

Putin ütles neljapäeval kohtumisel Ukraina venemeelse poliitiku Viktor Medvedtšukiga, et Vene turg on Ukraina kaupade müümiseks parim paik.

"Arvan, et parim paik Ukraina kaupadele, kõik mõistavad seda, on Vene turg," ütles Vene president Vladivostokis kohtumisel Ukraina parlamendi suuruselt teise jõu, erakonna Opositsiooniplatvorm juhiga.

Putini arvates pakuvad Aasia turud huvi kõigile. Muuseas on ka Vladivostokis kestev kolmepäevane Ida Majandusfoorum suunatud Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna investoritele.

"Siin on vaieldamatult väga palju huvitavaid partnereid. Aasia ja Vaikse ookeani piirkond ei huvita üksi Venemaad, vaid kõiki riike, sh Ukrainat. See on majanduslikult kõige kiiremini arenev maailma piirkond, teame seda kõik," rõhutas Vene riigipea.

Medvedtšuki sõnul oli foorumil osalemine tema jaoks väga huvitav, Putin kasutas võimalust ja kutsus Ukraina poliitiku Ida Majandusfoorumile sagedamini.

"Vaadake, peaminister Shinzo Abe tuleb juba kolmandat aastat järjest Ida majandusfoorumile, Medvedtšuk aga alles esimest korda. See ei ole õige, õige on tulla," naljatles Putin Jaapani peaministrit mainides.

"Ma parandan ennast, kui kutsute," kinnitas Ukraina poliitik, tänades kutse eest ja lisas, et käigust oli kasu.

"Mis puudutab Vladivostokki: see teema on mulle lähedane. Meenusid tudengiaastad. Veel nõukogude ehitusmalevate koosseisus sai siin kunagi tööl käidud. Võrrelda toonast ja tänapäeva Vladivostokki, on nagu ööd ja päeva," ütles Medvedtšuk.

Majanduskoostöö kohta ütles Medvedtšuk, et tema erakond pooldab Ukraina kaubandus-majandussidemete taastamist Venemaa ja Sõltumatute Riikide Ühendusega (SRÜ). Ta soostus Putiniga, et omal ajal oli Ukraina majandus suunatud just SRÜ turule.

"Kahjuks on kõik see nõrgenenud seoses EL-ga vabakaubandusleppe allkirjastamisega, kuid meie vaatame nii Vene kui ka Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna turgude poole," lausus Ukraina poliitik.