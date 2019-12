Putin ja Zelenski otsustasid alustada koheselt nimekirjade kooskõlastamist, et vabastada ukrainlased, kes on vangis Venemaal ja Krimmis, ning venelased, kes on vangis Ukrainas. Presidendid avaldasid ka lootust, et peagi jääb Donbassi relvarahu pidama, edastas Ukraina presidendikantselei.

Riigijuhid soovisid üksteisele head vana aasta lõppu ja õnnitlesid üksteist eduka vangidevahetuse puhul 29. detsembril, edastas Kiiev. "Pooled tervitasid samuti äsjast gaasitransiidilepingu sõlmimist," kirjutas kantselei Facebookis.

Ukraina võimud ja riigi idaosa separatistid vahetasid pühapäeval vange. Separatistid andsid Ukrainale tagasi 76 vangi ja said vastu vähemalt 124 Ukrainas vangis olnud võitlejat. Üheksa separatistide võitlejat keeldus väljavahetamisest, eelistades Ukrainasse jääda.

Pooled vahetasid vange ka 7. septembril, kui Venemaa andis Kiievile välja eelmise aasta novembris Kertši väinas kinni võetud 24 Ukraina mereväelast ja ning filmirežissöör Oleg Sentsov. Kokku andsid mõlemad riigid teisele poole üle 35 vangi.